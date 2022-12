Los políticos no tienen la vocería de marchas por la paz: líder universitario

Uno de los organizadores de la marcha de este miércoles, Juan José Rojas, aseguró que la paz no puede tener una bandera política y negó que detrás de las manifestaciones haya intereses ajenos a la petición de un acuerdo con Farc.



“La marcha es organizada por varias organizaciones. Hay víctimas, hay estudiantes, movimiento LGTBI y ciudadanos que entienden que el debate del SÍ y del No ya pasó y lo que necesitamos es una acuerdo”, dijo.



Rojas insistió en que los políticos “nunca tendrán la palabra” en esas marchas, aunque reconoció que hay personajes de la vida pública como Hollman Morris, Gustavo Petro y hasta el mismo presidente Juan Manuel que han apoyado los movimientos.



“Como sociedad civil vamos a seguir exigiendo que no se dilate más el acuerdo”, puntualizó.



De otro lado, el líder indígena Feliciano Valencia explicó que la Organización Indígena de Colombia ayudó a transportar a por lo menos 6 mil personas que vinieron de diferentes partes del país.



“Vinimos en chivas, en motos, en buses. Los que no alcanzan a subirse a las chivas pagan sus pasajes”, explicó.