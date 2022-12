Los procesos que amenazan la elección de dos concejales de Medellín

Dos concejales de Medellín enfrentan procesos con los que pretenden sacarlos de sus cargos. Primero, otra vez está en el ojo del huracán la concejal liberal Aura Marleny Arcila porque en su contra fue aceptado un proceso de nulidad electoral presentado en el Tribunal Administrativo de Antioquia, ante su sala primera de la oralidad.

El proceso de nulidad electoral fue interpuesto por la

Veeduría Nacional de Transparencia, desde donde el representante Luis Humberto Guidales aseguró lo siguiente:

“Instauramos la acción para que el tribunal revise toda la documentación electoral del puesto de la Universidad de Medellín que al final le dio la curul a Aura Marleny Arcila y no al Jaime “El Flaco” Mejía. El objetivo del recurso es verificar si esos votos registrados en la Universidad aparecieron o no, porque eso no se pudo corroborar en el mes de noviembre, cuando con los escrutinios encontramos denuncias de problemas electorales en la UdeM y haciendo el análisis documental encontramos cambios de número en los documentos electorales y eso generó una suma de votación en favor de algún candidato”, aseguró Guidales.

Este proceso de nulidad ya fue admitido y el tribunal lo notificó. Por ahora, la concejal Arcila tiene 18 días para hacer la contestación de la demanda.

BLU Radio intentó comunicarse con la concejal del Partido Liberal, pero hasta el momento no ha sido posible.

El otro proceso es una acción de pérdida de investidura por presunta violación del régimen de inhabilidad interpuesta por un abogado en contra del concejal del movimiento Independientes, Alex Flórez Hernández.

La razón del proceso presentado ante el Tribunal Administrativo de Antioquia es porque, según el abogado demandante, el concejal tuvo un contrato por más de 19 millones de pesos con el Instituto Tecnológico de Antioquia ejecutado entre el 7 de febrero de 2019 y el 25 de octubre del año anterior, a dos días de las elecciones.

“Eso constituye una violación al régimen de inhabilidad que en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 dice que quienes aspiren a cargos públicos no pueden haber celebrado un contrato con entidades públicas, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio”; le dijo a BLU Radio, Martín Cardona, el abogado que interpuso la acción.

Conocida la acción de pérdida de investidura,

el concejal Flórez le dijo a BLU Radio lo siguiente:

“Sí suscribió ese contrato, pero antes de firmarlo se asesoró jurídicamente

y no hay inhabilidad porque el Tecnológico de Antioquia no recibe recursos del municipio de Medellín, sino de la gobernación del departamento y

Lo cierto es que este proceso fue admitido en la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Antioquia donde esta semana se notificarán a las partes.

