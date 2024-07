Madre cabeza de hogar cumplió condena con trabajo comunitario en Armenia

A Jennifer Zabala la sentencia de un juez la tomó por sorpresa. Ella tenía que cumplir una condena de 8 meses por el cargo de Violencia contra servidor público. Su equivocación, la hubiera distanciado de sus dos hijos, en cambio, gracias a la Ley de Utilidad Pública cumplió y ayudó a los adultos mayores de la casa del Peregrino en Armenia, Quindío.

"Que una mujer que comete una equivocación y tenga una medida privativa de la libertad y que en lugar de pagar la pena privada de la libertad venga a hacer un servicio social es un beneficio para esa familia, para esa madre. Son menos niños que vamos a tener en Bienestar Familiar. Pero, además, es la oportunidad de que programas como la Casa del Peregrino, que no tiene un solo peso del Estado, tenga por lo menos, mano de obra sin costos, que permiten atender a los ancianos con mayor calidad, con mayor dignidad: más aseados", manifestó Julio Velasco Morales, director y cofundador del hogar para adultos mayores.

Cumplir la sentencia sólo es un paso para Jennifer, ahora comienza el verdadero reto: volver a estudiar, trabajar y emprender. "Después de esta experiencia tan bonita, quiero validar mi bachiller, quiero ser un técnico en licencia y deportes; quiero cumplir con todos mis proyectos seguir aquí con mi vocación de ayudar y espero cumplir todos mis sueños", manifestó con esperanza en sus ojos Jennifer Andrea Zabala Henao.

Jennifer cumplió, pero en el proceso también brindó alegrías, esperanza y amor a adultos que ya las daban por perdidas, como Rafael Antonio Ortiz Cardozo, uno de los habitantes con los que más ha compartido Jennifer.

"Conocí aquí a Andreita y yo le cogí mucho cariño a ella. Porque ella es una niña muy muy honorable y muy juiciosita. Y yo me estoy enamorando de ella yo no sé sí puedo o no puedo enamorarme de ella", indicó.

Como Jennifer, 59 mujeres cabeza de hogar en Colombia están en proceso de cumplir sentencia con trabajo comunitario: una nueva manera de cumplir la ley, ayudando a los demás.