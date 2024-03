Magistrado Chaverra: "Me dolió ver banderas del M-19 frente al Palacio de Justicia"

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, se refirió en Mañanas Blu, con Néstor Morales, al asedio que sufrió el tribunal por parte de manifestantes convocados por el Gobierno el pasado 8 de febrero, mientras votaban la elección de la nueva fiscal general

"Esa sesión donde la corte fue asediada y bloqueada representó un inaceptable acto de presión. La Corte Suprema de Justicia no puede ser presionada ni aceptamos injerencias en el ejercicio de nuestra función judicial", dijo el magistrado.

Chaverra también se refirió a las banderas del M-19 que ondeaban durante la protesta: "En lo personal, cuando yo vi ondeando esas banderas, fue un mensaje que, como juez de la República, me dolió profundamente porque vi un mensaje como de falta de reconocimiento y de perdón", dijo.

A la pregunta de si ese hecho influyó en algo en la elección de la fiscal general, el magistrado dijo que el tribunal no acepta injerencia y que en el marco de su autonomía eligieron a Luz Adriana Camargo como jefe de la Fiscalía General de la Nación.

“Ese acto, como juez de la República, fue doloroso para mí”, concluyó el presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Amelia Pérez no renunció a quien correspondía

El magistrada Chaverra también arrojó luz sobre la polémica surgida en torno a la renuncia de Amelia Pérez, justo minutos antes de que la Corte Suprema decidiera sobre la nueva Fiscal General de la Nación.

Pérez, en un giro sorpresivo, presentó su renuncia minutos antes de la sesión de sala plena destinada a deliberar sobre la elección del nuevo fiscal. Sin embargo, esta renuncia fue dirigida no solo a la Corte Suprema, sino también al presidente de la República, lugar donde, según el magistrado Chaverra, no correspondería formalmente su aceptación.

"La renuncia de la doctora Amelia Pérez no fue efectiva ante quien correspondía", afirmó el magistrado Chaverra, al aclarar en que la competencia para aceptar dicha renuncia no recae en la Corte sino en el presidente de la República, quien es el encargado de integrar la terna.