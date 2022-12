Marchas no pretenden desconocer el NO en plebiscito: MinInterior

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo en Mañanas BLU que el Gobierno no considera que las marchas a favor de la paz no consideran desconocer el triunfo del NO en el plebiscito del 2 de octubre.



“Las movilizaciones son esencialmente expresiones de participación ciudadana muy importantes. Se han desatado, entre otras cosas, gracias a que el Gobierno y el presidente Santos convocó a los colombianos a expresar su opinión”, manifestó.



En ese sentido, el funcionario dijo que sobre la base del resultado del NO se abrió la nueva etapa en el proceso con las Farc.



De otro lado, Cristo resaltó la importancia de las reuniones que ha tenido el presidente Juan Manuel Santos con los críticos al acuerdo.



“Han sido unos días bastante positivos y últiles para escuchar las razones, los argumentos y las críticas al acuerdo de paz”, dijo.



En ese sentido, agregó que esos aportes están siendo analizados por el Gobierno para buscar “introducir ajustes para avanzar en un nuevo acuerdo”, expresó.



Cristo también dijo que “el peor enemigo del proceso es el tiempo”, a la vez que aclaró que el documento presentado por el uribismo contiene “lineamientos generales” por lo que tendrá que cada punto tiene otras aristas que faltan por desarrollar.