Marta Lucía Ramírez envía guiño a De La Espriella: “La seguridad no es solamente un tema militar”

La exvicepresidenta y exministra de Defensa Marta Lucía Ramírez aseguró que Colombia necesita replantear su estrategia de seguridad ante las nuevas amenazas que enfrenta el país. En la presentación de su libro Seguridad en Colombia en tiempos de inteligencia artificial, afirmó que la tecnología y la participación de la sociedad serán determinantes para fortalecer la lucha contra el crimen organizado.

Durante una entrevista concedida este sábado 1 de agosto, Ramírez explicó que la inteligencia artificial abre nuevas posibilidades para combatir estructuras criminales, pero advirtió que ese esfuerzo no puede recaer únicamente sobre la Fuerza Pública. "La seguridad no es solamente un tema militar", afirmó, al insistir en que el Estado, la ciudadanía y las instituciones deben actuar de manera coordinada.

¿Cómo puede la inteligencia artificial fortalecer la seguridad en Colombia?

Ramírez explicó que el uso de nuevas tecnologías permitirá mejorar la vigilancia en las fronteras, fortalecer los sistemas de inteligencia y hacer seguimiento a las finanzas de las organizaciones criminales.



Según indicó, herramientas como drones, cámaras inteligentes y sistemas de análisis de datos pueden facilitar la identificación de amenazas y la toma de decisiones por parte de las autoridades. También destacó que la inteligencia artificial ayudaría a rastrear operaciones relacionadas con el lavado de activos, las criptomonedas y otras economías ilegales.

"Hoy vemos que son unos aparatos pequeños, aparentemente inofensivos, pero que hoy son letales", señaló al referirse al uso de drones por parte de grupos armados y a la necesidad de que Colombia fortalezca sus capacidades tecnológicas.

Marta Lucía Ramírez Foto: AFP

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¿Qué propone Marta Lucía Ramírez para recuperar la seguridad?

La exvicepresidenta sostuvo que el próximo gobierno tendrá la oportunidad de aprovechar herramientas que hace dos décadas no existían. Recordó que cuando se diseñó la Política de Seguridad Democrática no había tecnologías como las actuales, por lo que considera necesario actualizar esa estrategia.

Además, insistió en que la seguridad debe entenderse como una responsabilidad compartida. "No podemos dejar esta tarea solamente a nuestros militares y policías", afirmó al señalar que la ciudadanía también puede contribuir denunciando hechos irregulares y colaborando con las autoridades.

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Para Ramírez, la cooperación internacional también será clave para fortalecer las capacidades del país frente a amenazas como el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de personas y las organizaciones criminales transnacionales. En ese sentido, concluyó que Colombia necesita una estrategia renovada en la que la inteligencia artificial complemente el trabajo de la Fuerza Pública y permita responder a los desafíos actuales.

Preguntas y respuestas:

¿Cómo puede la inteligencia artificial mejorar la seguridad en Colombia?

La inteligencia artificial puede fortalecer la vigilancia, apoyar el análisis de información, rastrear recursos ilícitos y mejorar la capacidad de respuesta frente a organizaciones criminales.

¿Qué propone Marta Lucía Ramírez para combatir el crimen organizado?

La exvicepresidenta plantea una estrategia que combine tecnología, cooperación internacional, participación ciudadana y fortalecimiento de las capacidades de la Fuerza Pública.

¿Por qué considera que la seguridad no depende solo de los militares?

Según Ramírez, la recuperación de la seguridad requiere el trabajo conjunto del Gobierno, la Fiscalía, la ciudadanía y las autoridades para prevenir y enfrentar las amenazas criminales.