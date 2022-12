Más cerca del descanso eterno: víctimas de masacre en Bojayá ya están en Vigía del Fuerte

Con cantos y alabaos y las pangas que recorren el Atrato decoradas con bombas y flores blancas, los habitantes de Vigía del fuerte recibieron este lunes los restos mortales de 79 de las víctimas de la masacre de Bojayá, ocurrida en mayo de 2002.

Los cofres llegaron al aeropuerto municipal en el helicóptero de la Misión de Verificación de la ONU y desde allí recorrerán Vigía del Fuerte, Bellavista viejo y nuevo, Pogue y las demás comunidades ribereñas, donde los habitantes rendirán homenaje a sus memorias y les darán el último adiós después de 17 años de dolor.

José de la Cruz Valencia, del comité de víctimas de la masacre de Bojayá, contó que también habrá entregas simbólicas para los cuerpos que no se recuperaron y para los bebés que no alcanzaron a nacer y fallecieron en el ataque.

Por su parte, Yuber Palacios, también miembro de dicho comité, contó que esta entrega es el punto de partida para hacer el duelo y despedir a los seres queridos “como culturalmente y nuestra tradición estamos enseñados a hacerlo, luego de tanto tiempo”.

Los cuerpos de las víctimas de la masacre habían sido exhumados en dos ocasiones. Días después del ataque, fueron arrojados en una fosa común, pues la orden de la guerrilla era desaparecerlos. De allí, fueron extraídos meses después por la Fiscalía y enterrados en el cementerio de Bellavista y otros municipios vecinos, aunque no se identificaron en su totalidad.

