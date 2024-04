Diócesis y sacerdote en Santa Marta se enfrentan por administración de cementerio

En los últimos meses se ha generado un rifirrafe por el cementerio San Miguel, de la capital del Magdalena, entre el sacerdote Hernando Fajid Álvarez Yacub, quien desde hace más de 19 años es el padre de esta capilla que tiene a su cargo el cementerio y el obispo de Santa Marta, monseñor José Mario Bacci Trespalacios, quien desde el año 2023 ha insistido que el capellán deje esta iglesia.

Lo más reciente de este caso es el decreto eclesial emitido por la diócesis de Santa Marta, por el cual se suspende al padre Fajid, quien no podría oficiar misas y en el que se aclara que "este únicamente podrá atender a los fieles que se encuentren en peligro de muerte".

Decreto eclesial. Foto: suministrada.

Sobre su suspensión, en entrevista con Blu Radio el padre Fajid aseguró lo siguiente:

"Seguiré oficiando misas como de costumbre, mi suspensión lo único que me prohíbe es realizar matrimonios o bautizos, en el cementerio no firmo ningún tipo de documentos, por lo tanto, continúo siendo sacerdote y le digo a misfeligreses que cuento con su apoyo y en el San Miguel todo seguirá siendo igual", afirmó.

Con relación a la controversia de la administración del cementerio San Miguel, sobre el que se ha dicho es la razón por la que el sacerdote no dejaría esta capilla, el capellán es enfático en negar dicha situación.

"Yo no me voy del cementerio porque el obispo no me es claro en decirme a dónde me va a trasladar. Yo lo único que le he exigido es que me asigne una nueva iglesia y yo me traslado, porque me debe garantizar mi misión pastoral y de servicio, si me dicen te vas para X iglesia y garantizan el proceso, no tengo razón para negarme a hacerlo, pero lastimosamente quieren sacarme del cementerio y dejarme sin iglesia, es lo que he venido exigiendo", afirmó Fajid.

Además, lanzó una fuerte crítica a la diócesis de Santa Marta sobre la propiedad del cementerio San Miguel.

"Han querido concentrar el tema en que el cementerio es un gran negocio de muchos millones, pero no es así. Empezando porque el cementerio es de la comunidad, en su momento los administradores empezaron a vender las bóvedas y hoy el 95% del cementerio pertenece a particulares. Sumado a esto, que cada día menos se realizan exequias en el San Miguel, pues las funerarias lo están haciendo en sus parques cementerios. Que más bien sean claros y den a conocer todo ese negocio que hicieron los administradores anteriores", enfatizó Fajid.

El sacerdote también endilgó toda esta situación a que se trata de un tema personal y aclaró que no tiene ningún proceso en su contra para que lo saquen de la iglesia, que según él es un acto injusto.

"El obispo está siendo manipulado por una persona que me odia, le habla al oído sobre mí y por eso está actuando de esa forma. Solo puedo decir que están engañando a monseñor para que actúe en mi contra. Ante los ojos de Dios tengo mi conciencia tranquila, sigo siendo sacerdote y seguiré oficiando misas como de costumbre", aseguró el sacerdote.

Blu Radio buscó conocer la posición de la Diócesis de Santa Marta frente a cada una de las afirmaciones expresada por el sacerdote Fagid Álvarez, pero no fue posible establecer una comunicación. Entre tanto, continúa esta controversia que se ha trasladado hasta los feligresescatólicos de la ciudad que apoyan o están en contra a todo lo que acontece con el cementerio San Miguel.