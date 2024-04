Habitantes de Santa Marta, cansados de los constantes mantenimientos de Air-e

Los samarios y magdalenenses se encuentran cansados por los constantes mantenimientos que a diario programa la empresa Air-e en los barrios de Santa Marta y en los municipios del Magdalena. Este jueves, más de 6 mil familias permanecieron sin energía durante 10 horas consecutivas.

Víctor Noguera, Edil de la Localidad 2, expresó su inconformidad sobre esta situación. “En Santa Marta, como en toda la región Caribe, ya estamos cansados de que, además de las altas tarifas de energía que nos toca pagar en nuestros recibos, ahora cada semana nos toca estar pendientes de cuándo nos toca el turno para quedarnos sin luz debido a los mantenimientos que realiza la empresa Air-e. De verdad, necesitamos que el Gobierno Nacional tome acciones y que no sigamos en el olvido ante semejante atropello”, afirmó.

En medio de los mantenimientos y las facturas impagables, los habitantes de la región Caribe continúan apoyando la acción popular que busca detener el alza de las tarifas de energía. La representante por Fuerza Ciudadana, Ingrid Aguirre, entregó detalles sobre cómo avanza la recolección de firmas.

“Hasta la fecha, más de 128 mil ciudadanos y ciudadanas de la región Caribe han decidido firmar la coadyuvancia, y de esta forma le están diciendo al Gobierno Nacional: no más Air-e, no más Afinia, no más que estas empresas sigan enriqueciéndose a costa de la gente de la costa atlántica. El Caribe necesita una empresa de la costa para la costa”, afirmó Aguirre.

En lo que va de 2024, Air-e ha realizado más de 25 mantenimientos que han dejado sin luz a municipios del Magdalena, y los usuarios insisten en que, a pesar de que se realizan los trabajos, el servicio no mejora.