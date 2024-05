Sobreocupación de Urgencias del Hospital Universitario de Santander superó el 135%

Ocupación del servicio de urgencias del Hospital Universitario de Santander superó el 135% debido a las enfermedades respiratorias y población migrante, por ese motivo hay decenas de camillas con pacientes en los pacillos.

Ante varias denuncias realizadas por ciudadanos sobre una posible mala atención en urgencias del Hospital Universitario de Santander, el gerente de la institución de salud, el coronel retirado Ricardo Hoyos, explicó que están alistando 40 camas adicionales para poder atender a todos los pacientes debido a que tienen una sobreocupación que sigue aumentando con el pasar de las semanas.

“Estamos trabajando de manera puntual con el señor secretario de salud desde semanas pasadas en un protocolo que permita precisamente regular toda la atención en el área de urgencia, tenemos una alta ocupación de un 135%, estamos resolviendo esto, alrededor de 40 camas más adicionales y, segundo estamos ampliando la capacidad física del Hospital Universitario de Santander en el área de urgencias que nos va a permitir pasar de 116 camas a 130 camas, los llamados también de la alta ocupación no son del día de hoy”, dijo Hoyos.

En este momento se adelantan trabajos de ampliación del servicio de urgencias del Hospital Universitario de Santander para pasar de 116 camas a 130 camas las cuales quedarán habilitadas próximamente.

“Sobre este tema el 19 de marzo pasado el doctor Javier Martínez, coordinador del área de urgencias, hizo un llamado, precisamente a todas esas personas que, si no contaban con un servicio de alta complejidad no se remitieron aquí a este hospital, aunque no podemos poner barreras en la salud no podemos poner límites y seguiremos atendiendo a todas esas personas que requieren su atención de urgencias”, agregó Hoyos.

Sobre el tema el Gobernador de Santander, Juvenal Díaz, dijo en su cuenta de X: “En este momento la Secretaria de Salud y el gerente se dirigen a revisar el caso. El director de central de urgencias se posesionó el 2 de mayo, debe arreglar el problema que recibió. Como presidente de la junta directiva del HUS estaré pendiente de que se mejore el servicio y que los encargados cumplan con sus deberes”.

Mientras que Edwim Prada Secretario de Salud del departamento manifestó que: “Junto con el Gerente del HUS se revisó la alta ocupación, hay usuarios en camillas con atención priorizada, No se encontraron pacientes tirados en el piso ni en sillas, se viene trabajando desde el CRUE y revisando las rutas de atención de las EPS”.