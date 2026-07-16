"Más de 13.000 colombianos han sido deportados entre 2025 y 2026", según Gobierno

De acuerdo con el Gobierno se han atendido a 13.463 colombianos retornados entre 2025 y lo que va de 2026, como parte de la Ruta de Atención a Connacionales Retornados y de las acciones de acompañamiento desarrolladas en diferentes regiones del país mediante la estrategia “Tu país te recibe, Prosperidad Social te escucha y te acompaña”.

A corte del 3 de julio, la mayoría de los deportados que han sido atendidos por el Gobierno con acompañamiento de autoridades nacionales y territoriales han llegado principalmente a Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Atlántico, Meta, Cundinamarca, Risaralda, Tolima y Huila.

Deportados llegando a Rionegro, Antioquia. Foto: Migración Colombia.

En alianza con la Defensoría del Pueblo, Migración, Cancillería e ICBF, la directora de Acompañamiento Familiar y Comunitario de Prosperidad Social, Elsa Torralba, ha activado rutas de asistencia.



“Hemos organizado en el aeropuerto esta ruta con otras entidades para brindar atención y hoy podemos darles un balance de 170 vuelos de retorno humanitario provenientes de países tales como Estados Unidos, Panamá, Chile, Costa Rica y España”, informó Torralba.

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Como parte de la estrategia, la atención incluye orientación institucional, acompañamiento humanitario y articulación institucional. Asimismo, se ha contado con el apoyo a 170 vuelos de retorno humanitario y el desarrollo de jornadas de atención en zonas de frontera con Venezuela y Ecuador.

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La entidad afirmó que tiene como propósito central brindar una respuesta humana y cercana a todos aquellos que regresan al territorio nacional, pues aseguran que hay casos en los que llegan indocumentados y sin haber tener acceso a llamadas telefónicas.