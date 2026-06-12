Más de 370 kilos de cocaína ocultos en un carrotanque fueron incautados en la vía Bogotá-Girardot

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía incautó más de 370 kilogramos de cocaína que eran transportados de manera oculta en un vehículo tipo carrotanque por la vía Bogotá-Girardot. El procedimiento se llevó a cabo a la altura del municipio de Fusagasugá, en Cundinamarca, y dejó como resultado la captura del conductor del automotor.

De acuerdo con las autoridades, el cargamento de cocaína, cuyo valor supera los 3.200 millones de pesos, habría sido enviado desde el departamento del Cauca y tenía como destino final la capital del país. Para intentar evadir los controles de las autoridades, la droga fue escondida en compartimientos del carrotanque que, al parecer, cubría la ruta entre Ibagué y Bogotá.

La incautación fue posible gracias a los controles adelantados por uniformados de la Dirección de Tránsito y Transporte, quienes realizaron una inspección detallada al vehículo durante labores rutinarias de vigilancia en el corredor vial. Durante la verificación encontraron decenas de paquetes rectangulares que contenían aproximadamente 10 kilogramos de cocaína cada uno.

Tras el hallazgo, los policías procedieron a capturar al conductor y a dejar tanto la sustancia estupefaciente como el vehículo a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades avanzan ahora en las investigaciones para establecer la procedencia exacta del cargamento, identificar a los responsables de la organización criminal detrás del envío y determinar cuál sería la red encargada de recibir la droga en Bogotá.