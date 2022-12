Más de 450 familias en Putumayo afectadas por orden de Farc de derramar petróleo

El ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, viaja hacia Putumayo a liderar la atención de la emergencia luego de que guerrilleros de las Farc obligaran a 19 camiones cisterna a derramar el petróleo.



“450 familias de escasos recursos que tomaban su agua de esta quebrada, de la noche a la mañana quedaron en la mitad de la nada”, expresó el jefe de la cartera ambiental. (Lea también: MinAmbiente viaja a Putumayo para atender emergencia tras derrame de crudo )



Según explicó, estas familias se abastecían de agua de la fuente hídrica donde fue regado el petróleo, por lo que ahora no pueden consumir el líquido ni pescar para conseguir alimentos.



“Pareciera que ciertas personas no entienden que no solo le generan un enorme daño al ambiente sino a una serie de pobladores que viven de la pesca y utilizan estas fuentes hídricas”, agregó Vallejo. (Lea también: Farc obligó a conductores a vaciar 200.000 galones de crudo en Putumayo )



Finalmente, el ministro de Ambiente, que viaja este martes a la zona, dijo que hasta el momento se sabe que son más de 150 mil galones de crudo regados que “generan un daño muy grande” y advirtió que probablemente algunas afectaciones al medio ambiente sean irreparables.