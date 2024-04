¿Cierre de Colmotores fue por políticas del Gobierno Petro? General Motors lo aclara

General Motors anunció este viernes su retirada de la fabricación de vehículos en Colombia, lo que implicará el cierre de su planta Colmotores y el despido de por lo menos 800 trabajadores.

Una decisión que representa un duro golpe para la industria automotriz colombiana y deja un futuro incierto para los trabajadores afectados.

El cierre de Colmotores no es por políticas de Petro

GM aseguró que su determinación no tiene nada que ver con el entorno político de Colombia ni con el gobierno del presidente Gustavo Petro,según publicó Noticias Caracol.

Según la compañía, el cierre se debe a la baja utilización de las instalaciones de Colmotores (9 % de su capacidad) y GM OBB (13 %), lo que ha hecho insostenible su operación.

Publicidad

En su lugar, General Motors se concentrará en la comercialización, venta y postventa de vehículos en Colombia y Ecuador.



Lea también: La historia de General Motors en Colombia

"Las acciones que anunciamos hoy son fundamentales para garantizar que estemos mejor posicionados para ofrecer a nuestros clientes los vehículos y las tecnologías más avanzados, e impulsar la transformación de la industria en Colombia y Ecuador hacia un futuro sin emisiones", dijo Shilpan Amin, presidente de GM Internacional.

Despidos y negociaciones en Colmotores

La decisión de General Motors de despedir a al menos 800 trabajadores requiere de la autorización del Ministerio del Trabajo, ya que se trata de un despido colectivo.

Publicidad

El viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Edwin Palma, dijo que el Gobierno "no permitirá abusos" por parte de la empresa y que se revisarán "eventuales salidas distintas al resultado del proceso administrativo".

“Hemos sido informado por los medios de comunicación que la empresa ha solicitado al ministerio una autorización de despido colectivo para prescindir de 600 trabajadores. Ese proceso surtirá su trámite conforme a la ley, pero sin perjuicio de él, citaremos a las partes para revisar la situación y eventuales salidas distintas al resultado del proceso administrativo. Pedimos a la empresa no abusar de su posición para forzar a retiros “voluntarios” y a los trabajadores, sindicalizados o no, a que denuncien si son objetos de presiones y a no caer en ellas. Sin alarmas, esto es algo que apenas inicia”, dijo el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Edwin Palma.