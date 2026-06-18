Más de 50 días de bloqueos en el Meta dejan 800.000 barriles de petróleo sin producir

Lo que comenzó como un conflicto laboral entre contratistas de servicios de workover y sus trabajadores, con el acompañamiento de la USO Subdirectiva Meta, se ha transformado en un bloqueo prolongado que hoy completa 53 días, paralizando nueve locaciones industriales en el corazón petrolero del país.

Según datos oficiales de Ecopetrol, las afectaciones han escalado a cifras críticas para el departamento y la Nación. Se han dejado de producir más de 800.000 barriles de petróleo en los campos Chichimene, Acacías y Castilla; además, se han dejado de ejecutar actividades por más de 44.500 millones de pesos, afectando directamente a empresas proveedoras de bienes y servicios, así como el recaudo por regalías e impuestos.

Además, los bloqueos impiden el acceso a sus lugares de trabajo a cerca de 1.000 personas, entre personal directo de Ecopetrol y contratistas.

Representantes de sectores que dependen de esta actividad señalan que las consecuencias son devastadoras y que han visto una caída drástica en la prestación de servicios en comparación con el año anterior. Es el caso de Alejandra Pérez, dueña de una empresa de transporte de carga: "El año pasado, para esta fecha, ya habíamos prestado un promedio de 3.000 servicios. En lo que va corrido de este año, con tantos ceses de actividades, bloqueos y demás, al momento llevamos 400. Ahí podrán ver la afectación tan grande que hemos tenido", dijo.



El desespero es evidente entre quienes dependen del día a día en el ecosistema petrolero, como Elver Ardila, quien trabaja en el sector de alimentos en Acacías: "Nos vemos muy afectados y, como le digo, no solamente los empresarios, sino los trabajadores que dependen de nosotros. Todos los días nos llaman, están al límite, están aguantando hambre y nosotros estamos al borde".

Ecopetrol ha reiterado que no tiene competencia directa para intervenir en disputas laborales entre contratistas y sus empleados, instando a que estas reclamaciones se diriman ante las instancias judiciales pertinentes. Asimismo, la empresa ha advertido que la falta de acceso a las locaciones impide realizar inspecciones operativas necesarias, lo que eleva el riesgo de incidentes ambientales y daños en la integridad de las líneas de flujo.