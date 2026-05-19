Más de 74 mil presos han sido trasladados desde Unidades Inmediatas y estaciones a cárceles

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario confirmó que 74.751 personas privadas de la libertad han sido trasladadas desde estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía General de la Nación hacia establecimientos penitenciarios del país, en cumplimiento del Auto 1096 de 2024 emitido por la Corte Constitucional de Colombia el 29 de julio de 2024.

Según el reporte entregado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, estos traslados hacen parte de la estrategia implementada para descongestionar las URI y estaciones de Policía donde permanecían personas privadas de la libertad a la espera de cupos en centros penitenciarios.

La entidad indicó que, en promedio, cada mes han sido recibidos cerca de 3.470 reclusos, mientras que semanalmente ingresan aproximadamente 868 personas privadas de la libertad y, diariamente, un promedio de 174 internos.

Dentro del balance entregado por las autoridades penitenciarias, la Regional Central concentra una de las mayores cifras de recepción de detenidos. Allí fueron trasladadas 11.237 personas provenientes de la Policía Metropolitana y de la Cárcel Distrital de Bogotá.



De ese total, 5.618 corresponden a personas condenadas y 5.619 a sindicados, quienes fueron distribuidos en distintos establecimientos penitenciarios de la capital del país.

Entre los centros de reclusión receptores aparecen la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Bogotá La Modelo, el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta, Media y Mínima Seguridad de Bogotá La Picota y la Cárcel El Buen Pastor.

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El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario también explicó que, conforme a lo ordenado por la Corte Constitucional de Colombia, continúan desarrollándose mesas de trabajo interinstitucionales para definir cronogramas que permitan identificar plenamente a las personas privadas de la libertad que permanecen en URI y estaciones de Policía y así facilitar su traslado a cárceles y penitenciarías administradas por la entidad.

