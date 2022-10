Más de 86.000 pasajeros saldrán de terminal de Bogotá durante puente festivo

Terminal del Sur, ubicada en la Autopista Sur con avenida Bosa.

Algunas recomendaciones con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios serán entregadas en las taquillas y en los despachos de las 87 empresas que operan en estas dos terminales que sirven a la Capital de la República, informó La Terminal.

Según José Orlando Rodríguez Guerrero, gerente de La Terminal, la entidad cuenta la logística para atender la operación y a los usuarios que acudan a las instalaciones.

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Los únicos sitios legalmente autorizados para tomar el transporte intermunicipal son las terminales de transporte.

- Por seguridad, comodidad y servicio acuda siempre a las Terminales.

- Recuerde que la Secretaría de Movilidad de Bogotá, en la Resolución 540 de diciembre de 2009, prohíbe recoger pasajeros en el perímetro urbano de la ciudad por tanto tome el transporte sólo en las instalaciones de las Terminales. Todos los vehículos de transporte que no salgan de las terminales o del carril segregado de la Calle 170 con Autopista Norte es transporte pirata e ilegal, no corra riesgos, no exponga su vida. * No acepte la ayuda de intermediarios, evite la colaboración de personas extrañas.

-Evite el exceso de equipaje. Para grandes volúmenes, utilice los servicios de encomiendas que ofrecen las empresas legalmente reconocidas en el módulo 4 de la Terminal Central Salitre.