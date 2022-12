Más desempleo y pobreza: el panorama si no se aprueba la tributaria, según el Gobierno

El Gobierno siempre ha dicho que la reforma tributaria es clave para el crecimiento del país y en la exposición de motivos del proyecto pronostica un panorama tenebroso para el país si la ley no es aprobada por el Congreso antes del 31 de diciembre.

"La no aprobación de este proyecto de ley implicaría una pérdida de confianza inversionista que generaría una reducción de los flujos de capitales externos hacia Colombia, lo cual produciría una devaluación de la moneda que desincentivaría el consumo de los hogares y la inversión, generaría mayores presiones inflacionarias, mayores tasas de interés y aumentos en el costo de financiamiento externo. Los mayores precios y el mayor costo de endeudamiento reducirían la capacidad de compra de los hogares; así como los menores niveles de consumo e inversión posiblemente lleven a las empresas a hacer recortes de personal, aumentando la tasa de desempleo", señaló el Gobierno en el texto enviado al Congreso.

Según los cálculos oficiales, el recaudo de la reforma tributaria para el año entrante será de 11.4 billones de pesos y permitirá un crecimiento que sacará a 400.000 personas de la pobreza. Si no se aprueba el crecimiento de 2020, por ejemplo, sería 2.6 puntos porcentuales menor por la pérdida de recaudo y, sobre todo, por la pérdida de la confianza inversionista.

La reforma tributaria radicada este martes fue bautizada como "normas para la promoción del crecimiento económico, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas, equidad y eficiencia del sistema tributario".

De acuerdo con el Gobierno, la Ley de Financiamiento, que tumbó la Corte Constitucional, aumentó la creación de empresas en Colombia y generó un potencial de 795.000 nuevos empleos en el primer semestre del año.

En contraste el proyecto no tendría impacto fiscal.

"El Gobierno Nacional considera que los beneficios tributarios contemplados en el presente Proyecto de Ley que no estaban vigentes con anterioridad de la expedición de la Ley 1943 de 2018 no generan ningún impacto fiscal. En particular, esto aplica para las rentas exentas para economía naranja, el régimen especial de renta para las mega inversiones y los incentivos para el desarrollo del sector agropecuario. Lo anterior dado que estos beneficios se otorgan a unidades productivas nuevas o ya establecidas que realicen una inversión mínima y generen un mínimo de empleos específicos para cada uno de estos beneficios, que no se realizarían de no existir estos incentivos", asegura el texto.

