“Más manoseado que prostituta de Puerto Wilches”: alcalde de Bucaramanga a candidato

La desatinada respuesta del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, ocurrió tras responder a una pregunta de un espectador en su tradicional programa de Facebook.

Rodolfo Hernández lanzó una dura ofensa contra el candidato Sergio Muñoz, palabras que terminaron en contra las mujeres de Puerto Wilches.

La pregunta del usuario fue: “¿es verdad que Sergio Isnardo (candidato a la alcaldía de Bucaramanga) está con usted? Él sale a decir que es su candidato y se beneficia de su imagen”.

#VIDEO "Más manoseado que prostituta de Puerto Wilches": polémica por estas declaraciones del alcalde de Bucaramanga (@ingrodolfohdez) contra un candidato. En minutos la historia completa → https://t.co/F5aahpXw5N #MañanasBLU pic.twitter.com/BlW6725psb — BLU Santanderes (@BLUSantanderes) August 5, 2019

“Él puede decir lo que quiera, nosotros estamos apoyando a los candidatos independientes, él no, él no, él ha pasado por todos los partidos eso lo han manoseado todos, eso mejor dicho lo han manoseado más que una prostituta de Puerto Wilches que mejor dicho que lo único que no le pasó por encima fue el ferrocarril”, respondió el alcalde.

La desatinada respuesta del mandatario ha generado el rechazo de mujeres en redes sociales, quienes le pidieron que saliera a pedir disculpas.

Uyyy qué lenguaraz, está demorando una disculpa con las mujeres de Puerto Wilches. A ninguna mujer se debe maltratar verbalmente Alcalde, a ninguna. — juana De arco (@juanadarco1) August 5, 2019

Un gobernante vulgar, violento que quiere imponer a las malas una cicloruta en la ciudad,mal diseñada donde no hay infraestructura para eso que descalifica e insulta a quienes no estan de acuerdo con el,"si es q no los golpea" y ahora insulta a las mujeres? — william martunel (@martunel1) August 5, 2019

Al respecto también se pronunció el candidato a la alcaldía de Bucaramanga, Sergio Isnardo Muñoz.

“Le he escrito una carta abierta a Rodolfo Hernández, donde manifiesto mi posición frente a esas declaraciones, es una ofensa que no iba dirigida sino a las mujeres; al alcalde recordarle que es deber de los servidores públicos respetar los principios fundamentales a la honra y buen nombre”, manifestó Muñoz.

