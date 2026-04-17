Masacre de cinco personas en Casanare sería ajuste de cuentas entre bandas criminales: minDefensa

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció sobre la masacre de cinco personas ocurrida en un establecimiento en Villanueva, Casanare, donde dos hombres armados irrumpieron y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra quienes se encontraban en el lugar.

De acuerdo con el ministro, las primeras hipótesis apuntan a un ajuste de cuentas entre estructuras criminales. “Cuando analizamos el fenómeno del homicidio en Colombia, encontramos que está principalmente ligado a luchas entre bandas. Es decir, muchas de las víctimas hacen parte de estos grupos, pero esto no puede seguir ocurriendo”, afirmó en entrevista con Blu Radio.

El ministro confirmó que las autoridades ya adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar a los responsables, en medio de un contexto de disputa territorial entre organizaciones ilegales.

Sobre la presencia de grupos criminales en la zona, señaló que se ha identificado la injerencia de exintegrantes de disidencias de las antiguas Farc, así como intentos de expansión de estructuras asociadas a alias ‘Iván Mordiso’ hacia regiones como Casanare. A esto se suman reductos de antiguos grupos paramilitares que también delinquen en el área.



Sánchez indicó que aún no se ha establecido con precisión qué organización estaría detrás de la masacre, pero reiteró que la prioridad es contener la violencia derivada de estas confrontaciones. “Estamos investigando exactamente de qué se trata”, puntualizó.