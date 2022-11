Me atacan por ser de Centro Democrático: hombre que insultó a agente en Casanare

“Cuando se quiere hacer mofa, porque ustedes no están preocupados porque sea Charles Valencia el que haya dicho eso, sino porque es un miembro del Centro Democrático”, expresó.



Agregó que para la felicidad y alegría de sus contradictores, la colectividad lo sacó del partido, pero que él continuará trabajando por la comunidad.



Valencia explicó que su reacción se debió a una agresión que recibió por parte del agente de tránsito: “si el me ofende yo le contesto igual”.



“Me insulta, me miente mi señora madre y me dice usted es un sapo hijuetal, eso no lo muestran el video. Es inherente al ser humano que uno reaccione y le devuelva de la misma manera”, explicó. (Lea también: Soy el que te va hacer echar: coordinador de C. Democrático a agente de tránsito )



Explicó que el “patrullero de tránsito” lo golpeó dentro de un taxi y que hay “más de 10 videos en los que muestran la agresión”.



Finalmente, aseguró que “jamás le pediría disculpas porque es un delincuente”.



“Le hago una pregunta; ¿usted le pediría disculpas a Garavito por haber violado a los niños que violó?”, puntualizó.



El Centro Democrático emitió este miércoles un comunicado en el que ofrece disculpas, rechaza y desautoriza “enérgicamente el irrespeto a las autoridades por parte del señor Charles Valencia”.



“El Centro Democrático pide disculpas a los soldados, policías y autoridades civiles de Colombia por esta actuación reprochable de irrespeto, y sanciona y aparta de manera inmediata al señor Valencia de su cargo como coordinador en Maní”, dice el comunicado.