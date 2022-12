Me dijo que les tenían prohibido disparar: madre de soldado muerto en Cauca

le dijo que tenían prohibido disparar.



“Él estuvo en diciembre acá de permiso y me llamó el domingo y me dijo que estaba en el páramo y lo único que me dijo es que tenían orden de no disparar”, dijo. Vea también: Soldados gritaban y lloraban: habitante de zona donde asesinaron 11 militares



La mujer le envió un mensaje a las Farc afirmando que dialogar y matar soldados al mismo tiempo no es el mejor camino para lograr la paz.



De otro lado, el director de Medicina Legal, Carlos Valdés, reveló este jueves que los soldados asesinados por las Farc no murieron por tiros de gracia. Vea también: Con tiros de gracia, así asesina columna que mató a militares en Cauca



“No se hallaron residuos de disparo, lo que puede significar que no hubo disparos a corta distancia. Lo que ha hecho Medicina Legal es corroborar científicamente las versiones que hasta el momento se tenían”, dijo.