Me pareció una burla ver a Maduro bailar la Pollera Colorá: Santos

En una entrevista que concedió al programa Al Punto con Jorge Ramos, el presidente Juan Manuel Santos se refirió a la crisis humanitaria y económica que se vive por cuenta del cierre de la frontera ordenado por su homólogo Nicolás Maduro.

Publicidad

Durante la entrevista, que se conocerá el próximo domingo, el mandatario colombiano insistió en que el Gobierno y las autoridades venezolanas tiene que respete los derechos humanos y las normas mínimas deportación.

También reiteró que los problemas de Venezuela no son culpa de Colombia.

Publicidad

"El problema de desabastecimiento en Venezuela no es un problema causado por los colombianos", dice.

Publicidad

Frente al tema de la OEA, en donde Colombia no consiguió lo suficientes votos para poder convocar a una reunión de cancilleres, el mandatario colombiano aseguró que con dicha decisión no solo perdió Colombia, sino el continente.

Al final de la entrevista. el periodista Jorge Ramos le preguntó sobre si le había molesta ver al presidente Nicolás Maduro bailando la Pollera Colorá.

Publicidad

"Me pareció una burla. Me pareció que no tenía eso ningún sentido. No me gusto por supuesto lo que vimos en la televisión", dijo.

Publicidad

En esta entrevista, Santos también se referirá al tema del proceso de paz y a lo relacionado con el senador Álvaro Uribe.

Escuche además:

Publicidad