Me pueden insultar, pero no al pueblo colombiano: Santos responde a Maduro

“A mí me pueden insultar todo lo que quieran, personalmente no me importa, pero que no insulten al pueblo colombiano”, así respondió el presidente Juan Manuel Santos a la pregunta de varios periodistas respecto a las últimas declaraciones del primer mandatario venezolano, Nicolás Maduro.



Y es que el presidente del vecino país dijo el pasado jueves que “Colombia se fundó aquí en el Orinoco, así que presidente Santos me tiene que pedir bendición compadre, porque somos tus padres, inclínate e híncate ante tu padre, soy tu padre Santos, soy tu padre, que Dios te bendiga, deja la maldad contra Venezuela”.



Las declaraciones del presidente Maduro se dieron en el marco de la asamblea con trabajadores del sector minero y metalúrgico en la ciudad de Guayana, del estado Bolívar, transmitida por señal obligatoria de radio y televisión.



Asimismo, el presidente Santos celebró que este sábado el líder opositor venezolano Leopoldo López fuera liberado de la cárcel de Ramo Verde y pasara a arresto domiciliario en su casa en Caracas.



“Insisto en que hay que perseverar para buscar una solución negociada y pacífica a los problemas de Venezuela", destacó.



