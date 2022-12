Me refería a un hecho del pasado: canciller aclara afirmación en la OEA sobre Granda

Ante los señalamientos hechos por el canciller en el OEA a Rodrigo Granda, el canciller Carlos Holmes Trujillo aclaró que lo hizo para hacer referencia a un hecho del pasado, no de ahora, y recalcó que estos están cumpliendo con los acuerdos de paz firmados en diciembre 2016.

“Naturalmente, durante la presentación histórica salieron algunos nombres. Por ejemplo, salió el nombre de quien usted menciona (Rodrigo Granda) porque hubo necesidad de hacer referencia a los computadores del fallecido Raúl Reyes, pero eso fue un señalamiento de un hecho histórico”, señaló el canciller Carlos Holmes Trujillo.

Agregó el diplomático que en ningún momento quiso expresar que el partido o sus integrantes hayan tenido algún tipo de reunión con grupos al margen de la ley.

“El debate no tuvo nada que ver con el partido político Farc. El debate no tuvo nada que ver, con quienes hacen parte de esa nueva organización política. El debate de la OEA no tuvo nada que ver, con quienes están cumpliendo con los compromisos adquiridos en el acuerdo. El debate no tuvo nada que ver con la acción política legítima que adelantan después de la firma del acuerdo, el partido político Farc, una vez convertida en colectividad histórica, de manera que ahí el señalamiento respecto al nacimiento de un nuevo grupo narcoterrorista se hizo a alias ‘Iván Márquez’ y a alias ‘Santrich’, expresó Carlos Holmes.