Me reuní con Galán para pedirle que Cambio Radical me avalara: Oneida Pinto

Francisco ‘Kiko’ Gómez, habló en Blu Radio sobre la polémica que se desató por su nombramiento en la colectividad.



Según manifestó, sí se reunió con el presidente del partido, Carlos Fernando Galán, donde le dijo que su petición de aval iba a ser estudiada. (Lea también: El pueblo quiso que Oneida Pinto fuera candidata: secretario de Cambio Radical )



“Me dijo que si no tenía ninguna clase de señalamiento, si no era ficha del señor ‘Kiko’ Gómez, no tendría inconveniente en que el partido me avalara porque no me podían juzgar por participar en una campaña con el exgobernador hace unos años”, narró Pinto.



Sin embargo, según el presidente de Cambio Radical, Carlos Fernando Galán, el aval le fue entregado a la candidata de La Guajira sin consultarle. (Lea también: Es un ultraje dar aval a persona cercana a mafioso ‘Kiko’ Gómez: Rodrigo Lara )



“Yo sí hablé con el doctor Carlos Fernando Galán y quiero decirle a todos que fui, solicité mi aval como todas las personas, le pedí una cita al doctor Carlos Fernando, hablé con el doctor Carlos Fernando, le entregué mis documentos donde efectivamente él podía mirar quién era, vino el directorio departamental de mi partido y efectivamente le dije que quería el aval”, agregó la precandidata.



Se espera que este jueves se tome una decisión definitiva en torno al aval entregado a Pinto, en una reunión de bancada. (Lea también: Video: Esta sería la prueba de estrecha relación de 'Kiko' Gómez y Oneida Pinto )



Oneida Pinto fue concejal de Maicao durante 6 años y alcaldesa del municipio de Albania en dos oportunidades y, según denuncian varios líderes políticos, es “la ficha” del exgobernador Juan Francisco Gómez en La Guajira.



Sin embargo, según ella, ese apoyo político que le dio a Gómez hace unos años “se ha interpretado muy mal”.



“El hecho de que en 2011 yo haya salido a hacer una campaña política con el señor Francisco Gómez cuando efectivamente hacía parte del partido se ha interpretado muy mal. No podía incurrir en doble militancia y tenía que apoyar a una persona de mi partido, pero de ahí a que nosotros en La Guajira seamos ficha de él, es falso”, finalizó.