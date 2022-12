Me suplantaron, soy víctima: juez que supuestamente firmó libertad de ‘Urabeños’

para excarcelar a Nini Úsuga, alias ‘la Negra, Rafael Uribe Nieto, Walter de Jesús Castrillón Jaramillo y Merado Pena Bautista, todos miembros de ‘Los urabeños’ afirmó en Mañanas BLU que es una víctima y que ya interpuso una denuncia penal al respecto en la Fiscalía de Córdoba.

“No emití la boleta de libertad ni realicé audiencia de control de garantías a los miembros de ‘Los urabeños’ porque me encontraba en vacaciones colectivas”, dijo.

Insistió en que este documento presenta su firma y la de su secretaria y que en la suya está lejos de parecerse, pero en la de ella es completamente diferente.

Sobre quién podría tener la responsabilidad en este caso de corrupción judicial, el juez Castro dijo que no quiere comprometerse al sindicar al Inpec, pero que “si hacen las diligencias como deben ser, si me hubieran llamado a mí, esto no hubiera pasado”.

“Supuestamente hice una audiencia el 26 de diciembre, yo hubiera tenido que hacer venir a los detenidos y de eso tuvieron que tener constancia (el Inpec) y eso no pasó”, continuó.

Para finalizar, denunció que en años anteriores el Consejo Superior de la Judicatura “enviaba unos directorios a los juzgados con todos los datos de los funcionarios, pero ya no pasa” y se preguntó:

¿Cómo pueden decir que se comunicaron conmigo si no lo hicieron? ¿Dónde consiguieron el teléfono? ¿A qué teléfono llamaron?