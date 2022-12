Medellín propone medidas para ampliar al 55% operación del metro

La Secretaría de Movilidad de Medellín presentó ante el Gobierno Nacional la solicitud para ampliar de 35% a 55% la capacidad de ocupación del Metro de la ciudad, al igual que los demás vehículos de transporte público como buses y taxis durante la pandemia.

La noticia la confirmó el secretario de Movilidad, Carlos Cadena, quien en Vive Medellín de BLU Radio aseguró que “hemos estado haciendo un estudio con la Universidad Nacional para evaluar cómo podemos asegurar que, sin incrementar riesgos de contagio, podamos tener un mayor porcentaje de ocupación”.

Según explicó Cadena, con dicho estudio y los protocolos de bioseguridad existentes, se permitiría que más personas coincidan en el transporte público sin contagiarse.

“Si tenemos el tapabocas, guardamos la distancia y no hablamos durante el viaje, igualmente si la ventilación no se limita a la recirculación del aire, sino que hay ventanas abiertas permanentemente, es altamente probable que el riesgo de contagio no sea tan alto como se había indicado”, explicó el secretario sobre las condiciones del estudio que permitiría ampliar la capacidad de operación del Metro.

La propuesta incluye además porcentajes de ocupación variables que, según explicó Cadena, se establecerían para diferentes rutas de buses dependiendo del número de contagios en el barrio en el que se moviliza cada vehículo.

“Con datos de ‘Medellín Me Cuida’ podríamos saber que en un barrio, con un foco, tendríamos que disminuir el porcentaje de ocupación, pero también se puede incrementar en ciertas ruta o destinos dependiendo también del tiempo del viaje”, dijo el funcionario.

Por otro lado, el secretario dio un balance positivo de la movilidad alternativa en bicicleta en la ciudad, aseguró que las ciclovías temporales “han sido un éxito” por lo que no se descarta la posibilidad de “convertirlas en algo más permanente después de la pandemia”.