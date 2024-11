Medellín tendrá congreso internacional para proteger a la infancia contra la violencia sexual

El congreso se llevará a cabo en Plaza Mayor y contará con paneles enfocados en los desafíos que plantea este flagelo, tanto en el entorno familiar como en el ámbito digital, así como en las apuestas institucionales para erradicarlo.

El evento busca generar un espacio de reflexión y acción para combatir esta problemática, que, lamentablemente, sigue siendo una realidad en muchas comunidades. En este contexto, el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga resaltó la importancia de este encuentro para posicionar a Medellín como un modelo de lucha contra la violencia sexual infantil.

"Medellín ha sido tristemente marcada, en algunos momentos, por casos de explotación o agresión sexual a nuestra niñez. Con este congreso, queremos convertirnos en ejemplo de lucha frente a estas aberraciones y generar conclusiones que puedan ser útiles para cualquier ciudad del mundo", expresó Federico Gutiérrez.

Uno de los principales focos del congreso será la atención a las víctimas y la prevención. Según los últimos datos del Distrito, más de 28.000 personas han participado en encuentros formativos orientados a identificar situaciones de abuso sexual y activar rutas de atención. Además, 2.019 menores que han sido víctimas de violencia sexual han recibido apoyo terapéutico individualizado, con el fin de ayudarlos a resignificar sus proyectos de vida.

En cuanto a la situación en Medellín, la primera dama Margarita Gómez Marín, quien lidera esta iniciativa, destacó el grave problema de invisibilización de la violencia sexual infantil. "Como sociedad hemos naturalizado esta problemática. Lo que más me impacta son los testimonios de los niños, las víctimas que padecen estas situaciones tan dolorosas. El abuso sexual es una realidad que vive nuestra ciudad, pero no la hacemos visible. En muchas comunas y corregimientos se convive con ella, y muchas veces no se actúa para prevenirla, abordarla o denunciarla", señaló Gómez Marín.

El congreso también contará con la participación de expertos internacionales de renombre, como el pediatra y especialista Walter Lambert (EE. UU.), el director de la Fundación América por la Infancia en Chile, Esteban Gómez Muzzio, y el psicoterapeuta y consultor de UNICEF, Gaudencio Rodríguez Juárez (México). Además, se abordarán temas clave como el acoso en entornos digitales, con la intervención de Hernán Navarro, director de Grooming Argentina, y el turismo corresponsable, con representantes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

En cuanto al contexto de violencia sexual en Medellín, se ha identificado que el 77 % de las víctimas provienen de los estratos 2 y 3, y las zonas con mayor incidencia de casos son el nororiental y el centro oriental de la ciudad. Además, se ha evidenciado que el 67 % de las agresiones ocurren dentro de los hogares, lo que plantea un reto adicional en la protección de los menores. "El lugar más peligroso para nuestros niños no está fuera de sus casas, sino en el interior de ellas, con sus propias familias. Ahí es donde ocurren los abusos. Nuestra principal apuesta es visibilizar esta situación, porque no queremos que la sociedad siga normalizándola", aseguró la primera dama.

El congreso, que está abierto al público general, ofrecerá un taller especializado dirigido a periodistas y comunicadores para sensibilizarlos sobre la importancia de informar correctamente sobre esta problemática. Las inscripciones pueden realizarse a través de la página web oficial de la Alcaldía de Medellín.

Medellín sigue sumando esfuerzos para hacer frente a la violencia sexual infantil, con el firme compromiso de erradicarla y proteger a las niñas y niños de la ciudad. Como concluyó la primera dama: "El abuso sexual genera secuelas irreparables en el desarrollo de los niños, y por eso necesitamos actuar con urgencia para protegerlos".