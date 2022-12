“Medellín y EPM se respetan”, le dicen 312 empresarios paisas al alcalde Daniel Quintero

En una dura carta, dirigida al alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, un grupo compuesto por 312 empresarios rechazaron las recientes acciones tomadas por el mandatario respecto a EPM e Hidroituango.

“Hemos conocido que sus aspiraciones públicas están más allá de Medellín, pero si para usted Medellín es apenas un paso más en su carrera política, para nosotros Medellín lo es todo. Medellín y EPM se respetan”, dice la comunicación.

Publicidad

“No olvidamos y difícilmente olvidaremos cuál fue su postura frente a Hidroituango y EPM en campaña, y el queso que en un gesto bochornoso —y perdón por la expresión, pero ha llegado la hora de llamar las cosas por su nombre— usted le entregó al anterior gerente insinuando con ello que el manejo que se le estaba dando a la entidad era oscuro”, agrega la comunicación.

Conozca la carta de los empresarios al alcalde de la capital antioqueña:

La comunicación de los empresarios se conoce un par de días después de otra misiva del consorcio CCCI que construye Hidroituango, integrado por Conconcreto, Camargo Correa y Coninsa Ramón H, en la que pidieron reconsiderar la demanda de EPM por presuntas irregularidades en el desarrollo de la megaobra.

Publicidad

Carlos Raúl Yepes, empresario antioqueño y quien estuvo en la presidencia de Bancolombia durante cinco años, contó que este es un mensaje claro y franco, pero respetuoso para que el alcalde escuche y no use más ese discurso de odio.

“No puede desconocer todo lo que se ha hecho en el pasado en Medellín. Esta carta es un llamado a que se calme, no haya más polarización, no más confrontación, el país está cansado de eso. Es momento del diálogo y la serenidad, pues acá las cosas no son tan malas como él cree, acá ha habido una institucionalidad, una gente muy buena que ha hecho cosas maravillosas”, dijo Yepes.

Publicidad

El empresario reiteró que no es un asunto personal contra el mandatario, ni esto es un nuevo movimiento político que quiera alertar su preocupación por lo que está sucediendo.

“El alcalde debe hacer un alto en el camino, que reflexione, pues el camino por el que vamos no es el correcto”, puntualizó Yepes.

Por su parte, Ricardo Sierra fundador y dueño de Distrihogar, manifestó su desacuerdo con las decisiones que se han tomado en cuanto a la administración.

“Esta carta la acompañé porque me impresionó mucho la sensibilidad de los jóvenes, que son la mayoría de los firmantes. Quintero ha irrespetado esta ciudad (...) él está muy mal rodeado, por eso creo que hay una crisis institucional. Hoy hay mucha desesperanza con nuestra ciudad”, relató Sierra.

Publicidad

Escuche toda la información y el análisis de este tema en Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire:

Publicidad