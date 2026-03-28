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Blu Radio  / Nación  / Medicina Legal confirmó ingreso de 6 cuerpos entre ellos, alias ‘Lorena’ pareja de Iván Mordisco

Medicina Legal confirmó ingreso de 6 cuerpos entre ellos, alias ‘Lorena’ pareja de Iván Mordisco

Los cuerpos, trasladados desde San José del Guaviare, ingresaron en la madrugada al instituto tras operaciones de la Fuerza Pública de Colombia en zona rural de Vaupés.

Alias 'Lorena', compañera sentimental de 'Iván Mordisco'
Alias 'Lorena', compañera sentimental de 'Iván Mordisco'.
Foto: Suministrada
Por: Laura Olarte
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Actualizado: 28 de mar, 2026

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