Medicina Legal confirmó ingreso de 6 cuerpos entre ellos, alias ‘Lorena’ pareja de Iván Mordisco

En medio de la intensificación de las operaciones militares en el sur del país, el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó el ingreso, en la madrugada de este sábado hacia las 2:00 a. m., de seis cuerpos provenientes de San José del Guaviare. Se trata de cuatro mujeres y dos hombres que, según las autoridades, murieron en el marco de recientes acciones de la Fuerza Pública contra estructuras armadas ilegales.

Los cadáveres fueron trasladados tras un bombardeo ejecutado por la Fuerza Pública de Colombia en el corregimiento de Pacoa, una zona estratégica donde se adelantan operativos contra las disidencias lideradas por Iván Mordisco.

De acuerdo con fuentes militares, en este operativo fueron abatidos al menos seis integrantes de este grupo armado, entre ellos alias ‘Lorena’, considerada una de las principales figuras dentro de la organización y señalada como pareja sentimental del cabecilla.

El general Hugo Alejandro López Barreto aseguró que el resultado de la operación no solo se traduce en la baja de estos integrantes, sino también en la incautación de material de guerra, equipos de comunicación, elementos de intendencia y explosivos.



Por el momento, Medicina Legal avanza en un proceso clave para esclarecer los hechos. Tres equipos interdisciplinarios fueron desplegados para realizar la identificación plena de los cuerpos y establecer con rigor técnico las causas de muerte, en cumplimiento de los protocolos forenses.

Además, las tropas continúan desplegadas en Vaupés, donde avanzan nuevas fases del procedimiento militar. Las operaciones buscan debilitar la presencia de estos grupos armados en este corredor estratégico del país, en donde se presentan confrontaciones.