Medimás trasladará a afiliados que reciben servicios en Esimed en todo el país

Medimas siempre ha dicho que no tiene nada que ver con Esimed. Sin embargo, el presidente de la EPS, Néstor Arenas, hizo un anuncio que tiene implicaciones en el plan de rescate que estructuró Prestmed con una inversión de $70.000 millones de pesos en temas laborales, infraestructura en las principales clínicas que han sido cerradas y cancelación de deudas para los próximos tres meses como lo reveló Blu Radio hace algunos días.



La aseguradora retira 13.000 servicios en 15 departamentos para alivianar la carga de Esimed y poder materializar el plan de inversión en los próximos meses.



Según el presidente, los pacientes serán atendidos en 3.000 sedes de otros prestadores en todo el país. Y los servicios tienen que ver con los de primer nivel que son medicina general, odontología, algunos medicamentos fundamentales, urgencias, imagenología y otros servicios generales de segundo y tercer nivel de complejidad.



“La EPS responde de manera clara con los pacientes atendidos en Esimed. Nuestra prioridad es eliminar las barreras en el servicio que vayan en detrimento de los más de 4.2 millones de afiliados con los que hoy contamos. Nuestra red en los 29 departamentos está lista para prestar los servicios”, dijo.



Los cambios se van a dar en Bogotá- esto a raíz del reciente cierre de la clínica Jorge Piñeros Corpas, y otros problemas con varias sedes- en donde se van a atender a los pacientes en 69 IPS de red alterna. Pero también habrá cambios en Antioquia, Atlántico, Boyacá, Cauca, Huila, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima, y Valle del Cauca.



Sin embargo, hay un movimiento importante. Algunas de las clínicas y empresas de la salud a las que serán trasladados los pacientes que eran atendidos en Esimed- más de un 90% afiliados de Medimás- serán atendidos en IPS de los dueños de Medimás.

Es decir que a través de los recursos para la Unidad de Pago por Capitación, estas entidades recibirán recursos para la atención de todas estas personas que antes llegaban a Esimed. Algunas de estas IPS son la Clínica General del Norte, de propiedad de Ligia Cure, una de las accionistas de Medimás, la Clínica Medilaser, Miocardio, también de uno de los socios, Corporación Nuestra IPS que también tiene representación accionaria, Procardio, la Sociedad de Cirugía de Bogotá del Hospital San José y, de hecho, también algunos de ellos recibirán atención en la Clínica General de la 100, en donde falleció el periodista Mauricio Orjuela luego de una peritonitis con complicaciones tras posibles irregularidades en el proceso de atención, que todavía se están investigando por la Procuraduría y la Superintendencia de Salud.



Todos estos recursos que recibía Esimed mensualmente, ya no serán recibidos vía UPC y pasarán a las cuentas de la red alterna, incluyendo las clínicas y hospitales de los socios.



El ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, consultado en Blu Radio sobre la situación de Medimás que está por decidirse tras la solicitud de la revocatoria del contrato de venta de Cafesalud por parte de la Procuraduría y la agente liquidadora, aseguró que el Gobierno sigue revisando todos los detalles para garantizar la correcta atención de los pacientes.



Pero esta decisión del traslado de los pacientes de Esimed a la red alterna de Medimás tuvo que ser conocida por la Superintendencia y por ende por el Ministerio. Lo que quiere decir que hasta ahora no hay una voluntad de intervenir o terminar con la operación de Medimás de parte del nuevo Gobierno.



Esta decisión finaliza por ahora toda la operación de Esimed en cuanto a los afiliados a Medimás. Todavía queda un pequeño grupo de afiliados a Cruz Blanca que seguirán siendo atendidos por la red de clínicas. Pero durante los siguientes tres meses el enfoque y la directiva estará planteada en invertir y salvar a la red de clínicas para recuperar los afiliados y poder generar estabilidad en la atención. Esimed está por presentarle el plan de rescate a la Superintendencia de Salud, pero hasta ahora el superintendente no ha atendido al gerente de la entidad.