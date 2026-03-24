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Blu Radio  / Nación  / Melgar otra vez bajo el agua: 9 familias afectadas en el barrio Icacal

Melgar otra vez bajo el agua: 9 familias afectadas en el barrio Icacal

El balance preliminar evidencia que el sistema de alcantarillado colapsó, provocando que el agua ingresara a varias viviendas.

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