Melgar otra vez bajo el agua: 9 familias afectadas en el barrio Icacal

Las lluvias no dan tregua en Melgar. Una nueva emergencia por inundaciones dejó al menos nueve familias afectadas en el barrio Icacal, encendiendo las alertas de las autoridades locales en plena temporada de precipitaciones.

El balance preliminar evidencia que el sistema de alcantarillado colapsó, provocando que el agua ingresara a varias viviendas. La situación se repite apenas días después de un evento similar en el mismo sector, lo que agrava la preocupación de la comunidad.

El mayor Luis Fernando Vélez Soto, director de la Defensa Civil, confirmó que las afectaciones han sido constantes.

"En Melgar, nuevamente, se presenta inundación en el sector de Icacal. La semana pasada ya se habían registrado emergencias en este mismo punto. Se hizo verificación con Gestión del Riesgo y hasta ayer se reportaban cuatro viviendas afectadas, además de daños en la vía principal entre los barrios Sicomoro e Icacal”.



Las autoridades realizaron labores de limpieza en vías y zonas comunes, incluyendo el polideportivo, mientras avanzan en la recolección de aguas lluvias y escombros para mitigar nuevos riesgos.

Ante la emergencia, la Administración Municipal activó la ruta de atención con apoyo de varias dependencias y la empresa de acueducto Empumelgar, priorizando la entrega de ayudas humanitarias a las familias damnificadas.

El mayor Vélez Soto insistió en la necesidad de fortalecer la prevención:

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“Debemos estar muy atentos y activar planes familiares de emergencia. Es fundamental que las personas conozcan rutas de evacuación y los riesgos, especialmente ante posibles inundaciones o crecientes súbitas”.

Las autoridades mantienen monitoreo permanente sobre ríos y quebradas, y hacen un llamado urgente a evitar actividades en zonas de riesgo, más aún con la cercanía de la temporada de Semana Santa, cuando aumenta la presencia de turistas en el departamento.

La emergencia en Icacal vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de varios sectores de Melgar frente a las lluvias y la necesidad de intervenciones estructurales que eviten que estas escenas se repitan.