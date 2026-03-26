Menor de 3 años habría sido abusada en jardín infantil de Ibagué

La noche en la que todo cambió comenzó con una escena cotidiana. Una niña de apenas tres años regresó a casa tras su jornada en el jardín infantil. Cansada, se quedó dormida por varias horas. Pero al despertar, el dolor rompió la rutina.

"Cuando la mandé a dormir, me dijo que le dolían sus partes íntimas", relató su madre, Aura Yaneth Isaza Jojoa, en un testimonio que hoy estremece a todo el país. Lo que parecía una molestia pasajera se convirtió en alarma. La menor aseguró que tenía una crema en su cuerpo, una sustancia que, según su madre, nunca le fue aplicada en casa. «Yo soy la única que la cuida y sabía que no podía usar ese tipo de crema por una alergia», explicó.

La preocupación se transformó en urgencia. La niña fue llevada a un centro médico, donde los profesionales confirmaron inflamación en su zona íntima y activaron de inmediato la ruta de atención por presunto abuso sexual.

Según el testimonio de la madre, la menor identificó directamente a un profesor del jardín infantil como el presunto responsable. «Ella dice que el profesor estaba jugando con ella, pero que ella le decía que no, porque su mamá le había enseñado que eso no estaba bien», relató.



Lo que más ha impactado a las autoridades y especialistas es la consistencia del relato. La niña ha mantenido la misma versión en múltiples valoraciones: médicas, psicológicas, psiquiátricas, en Medicina Legal y ante la Fiscalía. «Mi hija ha dicho lo mismo en todas las ocasiones. Es una bebé, pero pudo hablar», enfatizó la madre.

El testimonio de Aura Yaneth Isaza no solo expone el dolor de una madre, sino también su lucha. «Estoy pidiendo justicia por mi hija… no quiero que esto se convierta en un caso más», dijo, entre la indignación y la angustia. También denunció presuntas irregularidades por parte del jardín infantil, asegurando que inicialmente le negaron lo ocurrido y que incluso se habrían resistido a entregar información completa sobre el docente señalado.«Se quieren lavar las manos… están encubriendo a un abusador», afirmó.

Desde la Secretaría de Gobierno de Ibagué, el secretario Francisco Espín calificó el caso como «repudiable» y confirmó la activación inmediata de la ruta de protección. «Un presunto acto sexual contra una menor implica que, desde el momento en que es atendida en salud, se activa toda la ruta institucional. Ya hay investigación en curso», señaló. Por su parte, la Policía Metropolitana de Ibagué confirmó que el caso se investiga como un presunto delito de acto sexual con menor de 14 años agravado.

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El comandante, coronel Edgar Fernando López González, indicó: «La Fiscalía ya adelanta el proceso y se busca, en el menor tiempo posible, lograr la captura del presunto responsable».

En medio de la investigación, la Secretaría de Educación de Ibagué realizó una inspección al establecimiento educativo. El secretario Diego Fernando Guzmán reveló que el lugar presentaba múltiples irregularidades: «Se encontraron falencias en requisitos legales, infraestructura y aspectos pedagógicos, lo que incluso impidió la correcta activación de la ruta de atención», señaló.

Versiones de padres de familia, que pidieron reserva, señalan que el presunto agresor no tendría formación pedagógica ni autorización para trabajar con menores. Incluso, aseguran que sería cercano a la dirección del plantel.Además, se investiga una posible intención de ocultar o minimizar lo ocurrido. Un caso bajo reserva… y una comunidad en pie. Mientras la Fiscalía avanza en la recolección de pruebas, el caso permanece bajo reserva. Sin embargo, la indignación ya desbordó las calles y las redes sociales.

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Como respuesta, ciudadanos convocaron un plantón para exigir justicia.La cita es el próximo 27 de marzo a las 6:30 p. m., frente al gimnasio infantil Los Robles, en el barrio Venecia de Ibagué. Mientras tanto, entre el dolor y la valentía, la voz de Aura Yaneth resume el sentir de una comunidad: «Mi hija tiene solo tres años… es una bebé. Solo pido que el responsable pague y que ningún otro niño tenga que pasar por esto», concluyó.