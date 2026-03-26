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Blu Radio  / Nación  / Menor de 3 años habría sido abusada en jardín infantil de Ibagué

Menor de 3 años habría sido abusada en jardín infantil de Ibagué

La niña fue llevada a un centro médico, donde los profesionales confirmaron inflamación en su zona íntima y activaron de inmediato la ruta de atención.

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