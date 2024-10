“Mi esposo nunca fue paramilitar; el presidente me falta al respeto”: Maritza Martínez

La magistrada del Consejo Nacional Electoral, CNE , Maritza Martínez, respondió a las acusaciones del presidente Gustavo Petro, quien afirmó que Martínez estaba casada con un exlíder paramilitar del departamento del Meta, en referencia al exgobernador Luis Carlos Torres.

En una entrevista con Néstor Morales, en Mañanas Blu, la magistrada Martínez rechazó de manera contundente las declaraciones y aclaró que su esposo nunca ha sido procesado ni condenado por vínculos con grupos paramilitares.

Maritza responde a Petro

El presidente Gustavo Petro mencionó el miércoles que Martínez era esposa de un hombre vinculado al paramilitarismo. Ante esto, la magistrada expresó su respeto por el mandatario, pero no pudo evitar manifestar su desacuerdo.

Lo primero que tengo que decir es que no quisiera entrar en controversias con el presidente, a quien siempre me referiré con respeto, porque representa la institucionalidad señaló Martínez.

Sin embargo, aseguró que las acusaciones son falsas y que han generado un clima de hostilidad hacia su persona.

"Sobre lo que usted me pregunta, Néstor, tengo que decir que es absolutamente falso. Yo nunca había oído ese nivel de mentiras respecto de quién es mi cónyuge", expresó. Martínez afirmó que su esposo nunca ha sido jefe paramilitar, ni ha sido procesado o condenado por paramilitarismo.

"Tuvo una investigación de la cual fue absuelto por las máximas instancias", agregó.

Acusaciones y consecuencias

Las declaraciones del presidente Petro, replicadas por algunos de sus colaboradores, han tenido consecuencias directas en la vida personal de la magistrada. Según Martínez, estos señalamientos han derivado en amenazas y agresiones en su contra, lo que pone en riesgo su seguridad y la de su familia.

"De estas palabras han surgido unas amenazas y unas agresiones que eventualmente pueden poner en riesgo mi seguridad y la de mi familia", explicó la magistrada.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, Martínez dejó en claro que no desea que la situación la distraiga de sus funciones como servidora pública: "No me voy a distraer de las funciones que me han sido asignadas. Creo firmemente que ningún servidor público puede ser atacado por cumplir con los deberes que el cargo le impone".

Su esposo y el contexto de la investigación

Ante las insistentes preguntas sobre la investigación a su esposo, Martínez detalló que su cónyuge fue investigado cuando ejercía como gobernador del Meta, debido a su oposición a los grupos paramilitares que intentaban acceder a espacios políticos.

"Mi esposo fue investigado porque cuando era gobernador tuvo que enfrentarse de manera frontal a los grupos paramilitares que intentaban acceder a los espacios políticos", explicó la magistrada.

En ese sentido, Martínez vinculó la investigación a represalias y testimonios falsos generados por estas confrontaciones. Sin embargo, aclaró que la investigación nunca llegó a instancias avanzadas, y su esposo fue absuelto en todas las etapas del proceso judicial.

"Jamás tuvo una medida de aseguramiento. Yo estaría casi en condición de decir que nunca pasó de una preliminar", señaló.

También hizo énfasis en que las autoridades más altas del país, como la Fiscalía Delegada ante la Corte y la Procuraduría, absolvieron a su esposo.

Violencia simbólica y política

Uno de los temas más delicados abordados durante la entrevista fue el de la violencia simbólica. Para Martínez, las declaraciones del presidente Petro no solo afectan su imagen personal, sino que constituyen una forma de violencia al invisibilizar su trayectoria y su capacidad como magistrada, al reducirla al papel de esposa de un hombre que fue investigado.

"Lo que nosotros llamamos violencia simbólica es invisibilizarme a mí, mi formación, mi ser, mi responsabilidad, mi autonomía", afirmó.

Además, la magistrada expresó su preocupación por cómo este tipo de ataques pueden desviar la atención del verdadero valor de su trabajo y de su rol dentro del Consejo Nacional Electoral.

"Yo no me voy a seguir refiriendo a esto. Esto es inconcebible, es una falta de respeto a mi condición de servidora pública y de mujer", subrayó.

Cuando se le preguntó si tenía pensado emprender acciones legales por violencia política o de género, Martínez descartó esa opción, aunque llamó la atención del presidente sobre las posibles implicaciones de sus declaraciones: "Yo solamente quería llamar la atención del presidente porque es posible que no sea consciente de las implicaciones y del significado de señalarme a mí, no a Maritza, sino a mi entorno para descalificar mi trabajo".

A lo largo de la entrevista, Martínez mantuvo una postura firme sobre su rol en el Consejo Nacional Electoral y su compromiso con la institucionalidad.

Destacó que su trabajo siempre ha sido respaldado por las instancias judiciales competentes y reiteró su disposición para seguir cumpliendo con sus funciones.

"Todas las instancias judiciales competentes nos han reiterado y ratificado la competencia para seguir adelante con nuestras funciones y así lo vamos a hacer", concluyó.