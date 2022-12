Mi hermano Jaime Garzón no era guerrillero: Marisol Garzón al gral. Mora en Cuba

Marisol Garzón, hermana de Jaime Garzón y quien forma parte del segundo grupo de víctimas que viajó a La Habana, en diálogo con El Radar de BLU Radio reveló detalles del encuentro con las delegaciones del Gobierno y las Farc en la isla y aseguró que su hermano no era guerrillero ni tenía vínculos con grupos ilegales.

Reveló que los 15 minutos que le dieron para hablar frente a las delegaciones centró su discurso en hablarle al general Jorge Enrique Mora Rangel.

“Durante mi tiempo les dije que él (Jaime) amaba profundamente la vida y que por eso intentó en vano hablar con usted, señor general Jorge Enrique Mora Rangel, y lo volteo a mirar a él y ahí me quedo mirándolo hasta que termina mi intervención”, reveló Marisol (Escuche también: “Pudo haber un compromiso institucional para asesinar a Garzón”: fiscal Lombana ).

También dijo que siempre quiso decirle en la cara al general Mora lo que sentía. “Él no era guerrillero, él no era guerrillero, él no era guerrillero, le dije tres veces”

“Él solamente me miró y le dije que siempre le había querido preguntar por qué usted no lo escuchó, a lo largo de 15 años hemos reclamado y venimos reclamando la verdad, la justicia y luego oigo cómo usted señor general de la República cuestionó públicamente a mi hermano pidiendo que se le investigara por su compromiso humanitario de contribuir a personas secuestradas por las Farc aunque ustedes sabían que actuaba con autorización oficial para establecer dichos contactos, cuestionarlo de esa manera era ponerle una lápida en el cuello”, agregó.

La hermana del humorista y crítico político asesinado hace 15 años por paramilitares con la complicidad de agentes del Estado también dijo que cuando el Centro de Memoria Histórica de la Universidad Nacional la invitó, aceptó porque siente que tiene una responsabilidad con su hermano, Jaime Garzón, “pero también con este país porque no solamente fue a él a quien en su ejercicio como periodista se atacó”.

Marisol Garzón reveló que viajar a La Habana a encontrarse con la guerrilla de las Farc “es una experiencia única, creo que ese cuarto de hora que le dan a uno para hablar debe aprovecharlo, es un momento histórico”.

“Somos un grupo muy heterogéneo, estábamos personas que sufrieron abuso sexual, sufrieron las minas quiebra patas, reclutamiento de niños, había un compañero indígena”, enfatizó.