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Blu Radio  / Nación  / “Mi hijo perdió el sentido tras una golpiza en el salón”: madre denuncia agresión a menor de 11 años

“Mi hijo perdió el sentido tras una golpiza en el salón”: madre denuncia agresión a menor de 11 años

El menor fue trasladado inicialmente a la USI del barrio Especial El Salado en la capital tolimense, donde permanece.

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