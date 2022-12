Militares en algunas cárceles inician huelga de hambre por no ser acogidos en JEP

Los militares detenidos en los centros de reclusión militar en Facatativá y Puente Aranda entraron a partir de este lunes darán inició a una huelga de hambre porque consideran que no se les ha otorgado la libertad condicionada por parte de la Secretaría Ejecutiva de la Justicia Especial para la Paz.

“Actualmente llevo siete años y ocho meses de condena, fui condenado a 13 años de prisión por homicidio simple por el juzgado de ejecución de penas de Facatativá. Me acogí a la ley de Justicia Especial para la Paz y no me han definido nada y por eso me voy a la huelga de hambre”, explicó uno de los reclusos.

Dicen que Jurisdicción Especial para la Paz solamente ha beneficiado a los integrantes de las Farc y mencionan entre otros casos el de alias ‘Nader’, pedido en extradición por la justicia de los EE.UU.

Agrega que la libertad ya no es un acto urgente sino un cumplimiento a la ley con los soldados que juraron defender la patria.

“Nos vamos a ir a huelga de hambre tres porque ya el Ejército nos dio de baja y la espalda. Que la JEP nos agilice nuestra libertad condicionada”, sostuvo.