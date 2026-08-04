MinDefensa confirma compra de nuevos aviones, a días de finalizar Gobierno Petro

A pocos días de concluir el Gobierno del presidente Gustavo Petro, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, confirmó la firma de contratos para la adquisición de nuevas aeronaves destinadas a fortalecer las capacidades de las Fuerzas Militares. Durante una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el funcionario defendió las millonarias inversiones en seguridad, aseguró que obedecen a necesidades históricas del país y rechazó que se trate de decisiones improvisadas de última hora.

Las declaraciones se producen en medio de cuestionamientos por la firma de contratos para la compra de dos aeronaves tácticas Embraer KC-390 y por el avance del programa de adquisición de los cazas Gripen, iniciativas que serán financiadas mediante vigencias futuras y cuyos efectos presupuestales recaerán en los próximos gobiernos.

"No es para un presidente, es para el país"

Frente a las críticas por el momento en que fueron suscritos los contratos, Sánchez insistió en que las adquisiciones no responden a intereses políticos, sino a una estrategia de largo plazo para recuperar capacidades militares que, según afirmó, han sido aplazadas durante décadas.

"Todo eso que se está comprando ahorita no es para un presidente ni para el gobierno que está entregando, eso es para el país. Ustedes nos están exigiendo seguridad, pues hay que invertir en seguridad", sostuvo el ministro.



El funcionario explicó que la necesidad de fortalecer la capacidad aérea viene desde administraciones anteriores y recordó que en 2022 ya existía un documento CONPES que advertía sobre el rezago en materia de defensa.

Estas necesidades no surgieron ahorita. Esto viene de antes, décadas, es algo histórico afirmó.

Inversiones por 13 billones de pesos

Durante la entrevista, Sánchez precisó que el Gobierno autorizó un CONPES cercano a los 13 billones de pesos destinado a modernizar las capacidades de defensa del país. Según explicó, el programa contempla la adquisición de 47 aeronaves entre aviones y helicópteros, vehículos blindados, embarcaciones, sistemas antidrones, camionetas y más de 100.000 fusiles, dentro de un plan de ejecución previsto para los próximos ocho años.

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El ministro aseguró que la contratación actualmente en curso asciende aproximadamente a 1,5 billones de pesos, equivalentes a cerca de 366 millones de dólares, y enfatizó que las compras militares requieren años de planeación.

"Comprar en defensa no se compra como ir al Éxito; eso tiene que ser una programación, porque si se compra inmediatamente sale demasiado costoso o simplemente no existe lo que se necesita", manifestó.

Aeronave militar de transporte Embraer C-390 Millennium sobrevolando una zona costera con relieve montañoso y mar de fondo.

Compra de los Gripen ya no podrá reversarse

Uno de los anuncios más relevantes de la entrevista fue la confirmación de que el Gobierno aprobó el mecanismo de financiación para la compra de los aviones de superioridad aérea Gripen.

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Pedro Sánchez explicó que ya no solo existe el documento que autoriza la adquisición de las aeronaves, sino también el esquema financiero que permitirá gestionar un empréstito internacional para cubrir la operación. Consultado sobre la posibilidad de que el próximo Gobierno revierta la compra, respondió de manera categórica.

"La compra no la podría reversar porque hay un contrato firmado, ya se inició. Hay unos contratos, unas cláusulas y unas obligaciones que ya fueron adquiridas", indicó. Asimismo, sostuvo que la Contraloría revisó el proceso y concluyó que responde a una necesidad estratégica para el país y cumple con los requisitos legales.

Fusil Jaguar continúa en evaluación

Otro de los temas abordados fue el futuro del fusil colombiano Jaguar, proyecto desarrollado por la industria nacional que aún presenta dificultades técnicas.

El ministro confirmó que las pruebas realizadas detectaron fallas relacionadas con la caja de mecanismos y otros componentes que impiden garantizar la confiabilidad exigida por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

"No está a punto para que sea totalmente confiable como lo requieren las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Hasta que no esté confiable, no se adquirirá", afirmó.

No obstante, aclaró que el proyecto no ha sido cancelado y que, de manera paralela, el Ejército adelanta un proceso para evaluar proveedores internacionales con el fin de garantizar el reemplazo del fusil Galil en caso de ser necesario.

"Ojalá sea el Jaguar, pero si no está a punto, no lo va a tener la Fuerza Pública", puntualizó.

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Defensa de la institucionalidad

En el tramo final de la entrevista, Sánchez hizo un balance sobre el papel de las Fuerzas Militares durante el proceso de transición gubernamental y resaltó el compromiso institucional con la Constitución.

El ministro agradeció el reconocimiento recibido por la labor desarrollada durante las elecciones y destacó que la Fuerza Pública actúa al margen de intereses partidistas. "Nosotros respondemos a la Constitución y la ley. No elegimos al presidente, pero defenderemos y acataremos siempre su mandato cuando esté acorde con la Constitución y la ley", expresó.

Además, reiteró que su paso por el Ministerio de Defensa no tuvo motivaciones políticas y recordó que renunció a su carrera militar para asumir un cargo de naturaleza civil.