MinDefensa descartó una de las amenazas contra Paloma Valencia: no existe frente 42 ni ‘Buche Tula’

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció sobre la presunta amenaza contra la precandidata presidencial Paloma Valencia, atribuida a una estructura denominada E42 de las extintas Farc y a un supuesto criminal conocido como alias ‘Buche Tula’.

Según explicó el ministro, el viernes pasado se le informó directamente a la candidata sobre la alerta recibida. Sin embargo, tras activar de inmediato los protocolos de inteligencia y verificación, las autoridades concluyeron que no existían elementos reales que confirmaran la amenaza.

El ministro aseguró que tanto el presidente Gustavo Petro como la propia candidata fueron notificados sobre los hallazgos. Pese a ello, Valencia se refirió públicamente al caso en las últimas horas, aunque la alerta ya había sido descartada por organismos de inteligencia.

Pedro Sánchez, ministro de Defensa // Foto: suministrada

De acuerdo con información de inteligencia militar, las amenazas que actualmente mantienen seguimiento oficial contra candidatos políticos son aquellas relacionadas con coronas fúnebres difundidas recientemente en redes sociales, consideradas un riesgo vigente dentro del panorama electoral.



Las autoridades señalaron que la denominada estructura 42 sí existió en el pasado, pero desapareció hace años y no registra actividad actual. Además, indicaron que el alias ‘Buche Tula’ no aparece en bases de datos de inteligencia ni en registros de las Fuerzas Militares.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. Foto: Suministrada El Espectador

El ministro reiteró que el Gobierno mantiene esquemas de protección sin distinción política para todos los aspirantes y confirmó que la vigilancia se concentra sobre grupos armados y redes criminales activas como el ELN, la Segunda Marquetalia, las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ y organizaciones ligadas al narcotráfico.

Sobre la denominada “junta del narcotráfico”, Sánchez explicó que se trata del término utilizado por el presidente Petro para describir una convergencia de grandes capos que, aunque no operan como una sola estructura, mantienen relaciones criminales basadas en negocios ilícitos. Según el ministro, ya han sido identificados diez integrantes y tres de ellos han sido capturados.