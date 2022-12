MinDefensa destaca compromiso de Maduro de revisar incursiones aéreas

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que el Gobierno venezolano se comprometió a revisar las incursiones aéreas irregulares en el espacio colombiano y se comprometió a que no volverá a ocurrir.



Dijo que durante la reunión que se llevó a cabo en Quito entre los altos mandos de Colombia y Venezuela, Maduro se comprometió a que incidentes como la incursión de la Guardia venezolana al país no se repetirá.



“La reacción inmediata fue decir que esos incidentes no podían repetirse, que se requería una mayor comunicación entre los ministros de Defensa, el colega general Padrino estuvo de acuerdo y con una mayor comunicación a nivel operativo en la frontera”, comentó.



Sin embargo, aclaró que las Fuerzas Militares de Colombia permanecerán en la frontera vigilantes para proteger los derechos de los colombianos.



El ministro Villegas dijo que aunque haya diferencias políticas, es posible un vecindario de cordialidad entre Colombia y Venezuela.



“Hoy es para mí motivo de tranquilidad poder decir que estamos más lejos de la guerra y más cerca de la paz”, agregó.



Estos anuncios los hizo en la conmemoración de los 20 años de la aviación de Ejército que se llevó a cabo con los comandantes de más de 20 países en Bogotá.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El gobernador de Norte de Santander mostró su inconformismo por la reunión de los presidentes Santos y Maduro, al asegurar que esperaba que el maltrato a los connacionales hubiera sido un tema prioritario en el encuentro.



-El papa Francisco defendió en su último acto en Cuba el concepto de familia como forma de evitar que las personas se transformen en "individuos aislados fáciles de manipular y de gobernar".



-En los juzgados de Paloquemao la Fiscalía pedirá cárcel contra el exsecretario jurídico de la Casa de Nariño Edmundo del Castillo, cuando hace menos de 12 horas se dictó medida de aseguramiento contra el ex asesor del Centro Democrático, Luis Alfonso Hoyos.



-Aunque en Cali no hay día sin carro, por iniciativa propia, estudiantes y profesores de la universidad del Valle decidieron hoy guardar sus vehículos para participar del día mundial de la bicicleta.



-Fueron dados de alta cuatro de los cinco jóvenes que resultaron intoxicados, tras consumir narcóticos, en una institución educativa de Medellín.



-El Bus Colombia, de Blu Radio, Noticias Caracol y el diario El Espectador viaja ahora a Barranquilla, para conocer las propuestas para la capital del Atlántico donde hay constantes quejas en materia de inseguridad.



-La justicia estadounidense abrirá una investigación contra el grupo Volkswagen por mentir en cuanto a las emisiones de gases de sus vehículos, según lo anunció el diario Wall Street Journal.



-El Distrito reconoció que está estudiando un cuarto Día sin Carro en Bogotá.



-Una mujer denuncia que fue agredida sexualmente en un bus de transporte intermunicipal que cubría la ruta entre Tunja y Bogotá.