MinDefensa niega haber pedido a Estados Unidos sanciones contra el oro ilegal

El Ministerio de Defensa Nacional respondió públicamente a un artículo publicado por el diario estadounidense The New York Times en el que se afirma que Colombia habría solicitado a Estados Unidos sancionar el oro ilegal del país, supuestamente adquirido por redes criminales y comercializado internacionalmente.

A través de un comunicado emitido este 2 de junio, la cartera de Defensa rechazó de manera categórica esa versión y aseguró que nunca ha solicitado al Gobierno de Estados Unidos imponer sanciones financieras al oro colombiano ni promover su inclusión en una “lista negra”.

Según explicó el Ministerio, este tipo de decisiones corresponden exclusivamente al Gobierno Nacional, bajo el liderazgo del presidente de la República, y no a esa entidad. Insiste esa cartera en que la información presentada por el medio internacional no refleja actuaciones oficiales del MinDefensa.

El pronunciamiento se produjo luego de la publicación del reportaje titulado “Colombia pidió a Estados Unidos sancionar su oro ilegal. Washington lo compraba”, difundido por The New York Times.



En el documento, el Ministerio también defendió las acciones adelantadas por el Gobierno para combatir la minería ilegal y las economías ilícitas asociadas a este fenómeno. Según cifras entregadas por la entidad, durante el actual gobierno se han intervenido 17.897 minas ilegales, lo que representa un aumento del 19 % frente al mismo periodo del gobierno anterior.

Oro / referencia Foto: AFP

Además, indicó que se han destruido 6.471 máquinas industriales utilizadas, presuntamente, para actividades de extracción ilegal, un incremento del 67 % comparado con la administración pasada.

No obstante, la entidad aclaró que las iniciativas relacionadas con el fortalecimiento de la lucha contra la minería ilegal hacen parte de escenarios de análisis y cooperación institucional, pero negó que estas impliquen solicitudes formales de sanciones internacionales o compromisos oficiales del Estado colombiano en esa dirección.

Publicidad

El Ministerio también cuestiona una supuesta falta de acceso a información para los periodistas autores del reportaje. La cartera aseguró que respondió “de manera oportuna y completa” un cuestionario enviado por los periodistas Simón Posada y Justin Scheck el pasado 14 de mayo.

Incluso, afirmó que remitió documentos relacionados con un predio donde se encuentra ubicado el Batallón Rifles, en el municipio de Cáceres, Antioquia, como parte del material solicitado para apoyar verificaciones del reportaje sobre presuntas actividades de minería ilegal cerca de una unidad militar.

Con ese contexto, el Ministerio también aseguró que es falsa la afirmación de que se negó información a los reporteros y reiteró su compromiso con la transparencia, el acceso a la información y la lucha contra las distintas formas de criminalidad que afectan la seguridad nacional y los recursos del país.