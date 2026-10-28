MinHacienda pide eliminar condiciones especiales de pensión para afros, indígenas y campesinos

El Gobierno nacional le está pidiendo a los representantes a la Cámara que eliminen el artículo 93 de la reforma pensional, que obligaba a crear condiciones especiales de pensión para indígenas, negros y campesinos en el país.

El argumento es que esa clase de tratamiento especial va en contra de la Constitución Nacional, que ya prohíbe la creación de regímenes especiales de pensión, y por su impacto en las finanzas públicas.

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Según un oficio enviado por el viceministro Juan Sebastián Betancur, el costo fiscal de esta medida resulta "incuantificable" porque no se sabe con exactitud y, por eso, "la proposición de eliminación presentada es conveniente para evitar impactos fiscales en el Sistema Pensional".

El Gobierno también cree que es conveniente limitar el beneficio de reducción de semanas cotizadas a las mujeres con hijos. Tal y como quedó redactado el texto del Senado, es posible que una mujer, madre de 3 hijos, pueda pensionarse con apenas 850 semanas cotizadas. La proposición en discusión implicaría fijar un mínimo de mil semanas para que una mujer se pensione, sin importar el número de hijos que haya tenido.



Reducir las semanas de cotización para las mujeres a solo 850 semanas costaría 64,9 billones de pesos, que se suman a lo que ya vale la reducción de la cotización a mil semanas que está contemplada en la reforma (unos 360 billones de pesos más).

El Gobierno también le dijo a los congresistas que es inconveniente eliminar las comisiones de administración para las AFP que fueron fijadas en la reforma.

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¿Qué implicaría seguir las recomendaciones del Ministerio?

Si la Cámara de Representantes acoge las observaciones del Ministerio de Hacienda, el texto será diferente al que fue aprobado en el Senado de la República en el año 2023 y será necesario hacer una conciliación.

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Según la sentencia de la Corte Constitucional, la Corte Constitucional tiene plazo de votar las proposiciones y apartes de la reforma pensional que fueron devueltas hasta este jueves, pero el plazo para hacer la conciliación vence al final de la legislatura, es decir, en diciembre.