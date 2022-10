MinHacienda se comprometió a acabar con mermelada, dice María del Rosario Guerra

María del Rosario Guerra , senadora del Centro Democrático, se refirió al supuesto compromiso que adquirió el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas , en cuanto al presupuesto para el próximo año. (Escuche también: No hubo ningún acuerdo con uribistas para votar presupuesto: MinHacienda ).

“Le reiteré al Congreso y al ministro cómo el gasto que están planeando para 2015 no es sostenible (…) después de que hicimos la sustentación nos salimos porque no hay derecho que la Unidad Nacional pretenda que nosotros”, aseguró la exministra.

“Cuando estábamos afuera se nos acercan dos senadores y luego el señor ministro a decirnos que entendía que no votáramos positivo pero que entráramos a votar para hacerle quórum”, agregó Guerra.

Además, confirmó lo dicho por el senador Álvaro Uribe quien aseguró que Cárdenas se comprometió a terminar con la “mermelada”.

“El expresidente le dijo al ministro que nosotros estábamos dispuestos a entrar con un compromiso de honor; ese compromiso es que a la plenaria del Senado se le informe no solo los proyectos y para qué región sino quién lo gestionó, y por esa vía hacer más transparente el proceso”, puntualizó la congresista.

En la noche del jueves se registró una polémica por la supuesta petición de apoyo del Gobierno al uribismo para aprobar el presupuesto general de la nación.

El senador Álvaro Uribe aseguró que el presupuesto nacional fue aprobado gracias al apoyo que entregó el Centro Democrático, tras un acuerdo con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.

“El ministro de Hacienda salió a pedirnos que votáramos el presupuesto porque no tenían los votos, no tenían el quórum y nosotros dijimos: somos críticos y constructivos, votaremos el presupuesto, llenaremos quórum y no haremos sino una condición, un pacto de honor por la transparencia”, dijo en su momento Uribe.