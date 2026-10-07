MinInterior denuncia presunta corrupción en contratos de la dirección de bomberos del Gobierno Petro

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, explicó que una auditoría forense ordenada por esa cartera revisó inicialmente un contrato que “empezó a dedo” por $16.000 millones, pero que habría terminado por $24.000 millones.

Según el ministro del Interior, Rodrigo Lara, el origen de las irregularidades estaría en una urgencia manifiesta declarada después de que, en febrero, el frente frío provocara inundaciones en ocho departamentos y dejara cerca de 250.000 personas afectadas.

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Esa emergencia permitió a la Dirección Nacional de Bomberos contratar sin licitación. De acuerdo con el ministro, se contrataron $42.000 millones bajo esa figura, pero solamente $313 millones estuvieron destinados a atender las inundaciones.

“Abusan, instrumentalizan la emergencia para contratar a dedo, supuestamente para atender una emergencia invernal, pero contratan realmente cosas o materiales relacionados con la actividad de bomberos y de la lucha contra los incendios. ¿En qué se fue esa plata? En traje para incendios, equipos de respiración, materiales peligrosos. Equipos que los bomberos necesitan, claro, pero que no tenían nada que ver con la emergencia que se invocó para saltarse la licitación”, aseguró Lara.



Entre los contratos revisados por la auditoría forense está el 076, suscrito con la empresa “Makei Soluciones de Barranquilla”, que inicialmente habría sido pactado por $16.000 millones y posteriormente llegó a $24.000 millones.

“Pues la urgencia no fue para nada urgente”, señaló el ministro, quien aseguró que el contrato fue firmado seis semanas después de declarada la urgencia, cuando la emergencia ya había terminado, y establecía un plazo de 90 días para la entrega de los equipos. “Claramente eso no es atender una calamidad”, agregó.

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La auditoría también encontró diferencias entre los elementos facturados y aquellos que habrían ingresado al almacén. Según Lara, en una primera factura fueron cobrados 744 equipos, mientras que solamente habrían ingresado 670.

Otro de los hallazgos ocurrió el 20 de junio, cuando, según el ministro, la entidad certificó en Barranquilla que había recibido a satisfacción cascos, trajes y equipos de respiración, pero ese mismo día “de manera irregular” se suscribió otra acta para dejar esos elementos almacenados en la bodega del contratista.

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“Un funcionario de la Dirección de Bomberos acredita que recibe los cascos y los materiales, pero al mismo tiempo acredita que los deja en la bodega del vendedor”, explicó.

Lara aseguró que, ya durante la actual administración, la Dirección de Bomberos solicitó al contratista entregar los elementos adquiridos y que, hasta ahora, estos no han sido entregados.

El ministro también puso la lupa sobre las fechas en las que se realizaron los pagos y recordó que los contratos se ejecutaron durante la Ley de Garantías. Según explicó, un primer pago fue ordenado en abril y las dos facturas de mayor valor, que sumaban más de $15.000 millones, fueron emitidas el 22 de junio, un día después de la segunda vuelta presidencial.

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“Yo no puedo hacer afirmaciones aquí de lo que todavía no está plenamente probado, pero sí hago una pregunta a la Fiscalía en nombre de los colombianos: ¿a dónde fue a parar esa plata? ¿Cómo así que se destinan 24.000 millones de pesos a dedo, se giran en plena campaña, en plena ley de garantías, y no aparece lo que se compró? ¿O se certifica que se entregan o se dejan en depósito en las bodegas del vendedor? Y la dirección de bomberos le pide a esa empresa que entregue lo comprado y no lo hace”, afirmó Lara.

El Ministerio del Interior indicó que la revisión no termina en ese contrato. Actualmente avanza una auditoría sobre $42.000 millones y la intención es revisar un total de $62.000 millones contratados bajo modalidades similares.

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Además de las denuncias ante la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, Lara señaló que solicitarán al Consejo Nacional Electoral y a la UIAF “que procedan y que nos digan dónde fue a parar ese dinero”.

“Los bomberos de Colombia arriesgan su vida por nosotros. Se merecen que cada peso que es para ellos llegue a ellos, y no se quede en una bodega privada o termine, quién sabe, en manos de qué y cumpliendo qué rol. La urgencia manifiesta existe para salvar vidas en una emergencia, no para saltarse la ley. Este gobierno no va a mirar para otro lado”, concluyó el ministro.

Salida del capitán Miranda

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El ministro también se refirió a la salida del capitán Germán Andrés Miranda de la Dirección Nacional de Bomberos, quien permaneció tres semanas en el cargo y fue declarado insubsistente.

Según Lara, la decisión se produjo después de conocerse unos audios antiguos en los que Miranda se referiría a presuntas prácticas indebidas.

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“Se menciona presuntamente que se podría entregar dinero a autoridades judiciales para que no prospere una investigación por hechos muy anteriores a este gobierno”, dijo Lara.

El ministro aclaró que tanto las grabaciones como los hechos mencionados en ellas serían anteriores al actual Gobierno y aseguró que “la sola existencia de esos audios hizo que se perdiera la confianza en el capitán Miranda”.