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Blu Radio  / Nación  / Ministerio del Interior suspende contratación y movimientos de personal hasta el 20 de agosto

Ministerio del Interior suspende contratación y movimientos de personal hasta el 20 de agosto

Podrían continuar los trámites necesarios para garantizar el servicio público, cumplir obligaciones legales u órdenes judiciales, atender urgencias o evitar afectaciones al funcionamiento del Ministerio.

Rodrigo Lara Restrepo
Rodrigo Lara Restrepo.
Foto: Suministrada El Espectador
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 9 de ago, 2026

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, suspendió hasta el próximo 20 de agosto las decisiones relacionadas con nuevos contratos, modificaciones a contratos vigentes y movimientos de personal dentro de la cartera. La medida fue establecida mediante una circular interna fechada el 7 de agosto.

La directriz suspende la firma de nuevos contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, así como cualquier contrato que implique compromisos presupuestales del Ministerio del Interior, sin importar su modalidad o naturaleza. También quedan suspendidas las prórrogas, adiciones, modificaciones o cualquier actuación que implique extender, mantener o variar contratos que ya están vigentes.

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La decisión también cobija la provisión de empleos, los nombramientos, encargos, comisiones y cualquier otra forma de vinculación o designación de personal. En estos casos, la circular establece que será necesaria la aprobación previa y expresa del ministro Rodrigo Lara.

Según el documento, la directriz busca garantizar los principios de transparencia, planeación, responsabilidad, coordinación administrativa y una adecuada transición institucional. La circular señala, además, que ningún funcionario o dependencia podrá adelantar, formalizar o ejecutar las actuaciones suspendidas durante este periodo sin la autorización correspondiente.

La medida tiene algunas excepciones. Podrán continuar los trámites estrictamente necesarios para garantizar la continuidad del servicio público, cumplir obligaciones legales u órdenes judiciales, atender situaciones de urgencia manifiesta o evitar afectaciones al funcionamiento esencial del Ministerio. Estos casos también deberán ser informados y puestos a consideración del despacho del ministro.

Finalmente, Lara ordenó a los funcionarios adoptar las medidas administrativas necesarias para cumplir la instrucción y llevar un registro consolidado de las solicitudes de autorización que sean presentadas, incluidas las relacionadas con prórrogas contractuales.

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