¿Cuál es el puntaje del RUI 2026 que necesita para recibir subsidios de Prosperidad Social?

Con la entrada en funcionamiento del Registro Universal de Ingresos (RUI), Colombia inició una transición en la manera en la que se identifican los hogares que pueden ser priorizados para recibir los subsidios de los programas sociales del país. El nuevo sistema comenzó a operar el primero de agosto de 2026 y complementará la información que durante años ha recopilado el Sisbén.

El RUI suma información de más de 40 entidades estatales, entre ellas la Registraduría, la DIAN y la PILA, con el objetivo de contar con una referencia más actualizada de los ingresos reales y las condiciones económicas de los hogares.

Si bien las categorías conocidas del Sisbén IV se mantienen, la clasificación puede cambiar debido a la incorporación de estos registros administrativos.

¿Cuánto recibiría cada grupo del RUI? Estos son los subsidios

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El RUI continúa organizando a los hogares de Colombia en cuatro grupos, divididos en subcategorías:



A1-A5 : pobreza extrema y menor capacidad para generar ingresos ($236.580).

: pobreza extrema y menor capacidad para generar ingresos ($236.580). B1-B7: pobreza moderada ($236.580 a $482.041).

pobreza moderada ($236.580 a $482.041). C1-C18: hogares en condición de vulnerabilidad.

hogares en condición de vulnerabilidad. D1-D21: hogares que no son pobres ni vulnerables.

Funcionaria del Sisbén junto a una ciudadana en Bucaramanga // Alcaldía de Bucaramanga

De acuerdo con lo revelado, los grupos A y B son los principales sectores focalizados para diferentes subsidios y ayudas de Prosperidad Social, entre otras entidades. Sin embargo, encontrarse en estas categorías no significa que se reciba automáticamente alguno de estos beneficios.

En el grupo A se encuentran hogares que estarían en la línea de pobreza extrema, establecida en $236.580, mientras que el grupo B comprende hogares que pueden ubicarse entre la línea de pobreza extrema y la pobreza monetaria ($236.580 a $482.041).

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¿El RUI quitará los subsidios a quienes tienen Sisbén?

Según lo revelado, el RUI funciona como una herramienta de clasificación y no determina por sí solo quién entra o quién sale de un programa social. Prosperidad Social y las demás entidades encargadas deberán establecer sus propios criterios de focalización utilizando la información del nuevo sistema.

Adicionalmente, quienes ya estaban identificados como beneficiarios mediante el Sisbén antes del 31 de julio de 2026 tendrán un periodo de transición hasta el 31 de octubre.

Para consultar la clasificación del RUI, los ciudadanos deben ingresar a la Ventanilla Social del DNP, seleccionar "Consulta RUI", elegir el tipo de documento, ingresar el número y pulsar "Consultar". Allí podrán revisar la clasificación del hogar y descargarla mediante la opción "Imprimir".