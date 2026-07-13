¿Desaparece el Sisbén? Gobierno aplaza la entrada del RUI y confirma qué pasará con los subsidios

El Gobierno nacional aclaró que el Sisbén no dejará de existir con la implementación del Registro Universal de Ingresos (RUI) y confirmó un cambio en el cronograma de transición hacia este nuevo sistema. A través del Decreto 662 del 26 de junio de 2026, se amplió el plazo para que las entidades públicas culminen los ajustes técnicos, operativos e institucionales antes de adoptar el RUI como instrumento principal para focalizar subsidios y programas sociales.

Con esta decisión también se despejan las dudas que surgieron en las últimas semanas sobre una supuesta eliminación del Sisbén desde julio de 2026. La nueva fecha fijada por el Gobierno establece que el RUI comenzará a operar como único instrumento de focalización a partir del 1 de agosto de 2026, mientras que el período de transición para quienes ya estaban registrados en el Sisbén se extenderá hasta el 31 de octubre de este año.

El Sisbén seguirá siendo parte del nuevo sistema

La directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Natalia Irene Molina, explicó que el cambio no implica la desaparición del Sisbén, sino una evolución del mecanismo utilizado para identificar a la población que puede acceder a programas sociales.

Según la funcionaria, toda la información que las familias han entregado mediante las encuestas del Sisbén continuará siendo válida. La diferencia es que ahora esa base de datos se complementará con información proveniente de otras entidades del Estado para lograr una clasificación más precisa de los ingresos de cada hogar.



De esta manera, el Registro Universal de Ingresos utilizará datos del Registro Social de Hogares, integrando información del Sisbén con registros administrativos de entidades como la Registraduría Nacional, la DIAN y la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), entre otras bases oficiales.

El objetivo es que la identificación de los potenciales beneficiarios de subsidios sea más actualizada y cercana a la realidad económica de cada familia.

¿Qué cambia con el nuevo decreto?

El Decreto 662 establece varias medidas para garantizar que la implementación del RUI se haga de manera gradual y sin afectar a los ciudadanos que actualmente reciben ayudas del Estado.

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Entre las principales disposiciones se encuentran:



El 1 de agosto de 2026 será la fecha oficial para iniciar el uso del RUI como instrumento de focalización.

Las personas que ya estaban identificadas mediante el Sisbén antes del 31 de julio de 2026 tendrán un período de transición hasta el 31 de octubre de 2026.

Cada entidad encargada de administrar subsidios deberá publicar su propio cronograma de implementación, junto con los mecanismos de atención para resolver inquietudes de los ciudadanos.

Durante toda la transición deberán mantenerse campañas de información y pedagogía para evitar confusiones.

El Departamento Nacional de Planeación continuará brindando asistencia técnica a las entidades encargadas de ejecutar programas sociales.

La directora del DNP señaló que este tiempo adicional permitirá consolidar la interoperabilidad entre las diferentes bases de datos del Estado y garantizar un proceso ordenado.

Los mitos que aclaró el Gobierno

Ante la circulación de información falsa en redes sociales y diferentes canales, el Gobierno respondió a varias de las dudas más frecuentes.

Una de ellas aseguraba que el Sisbén había desaparecido desde el 1 de julio de 2026, algo que fue desmentido. El DNP reiteró que el Sisbén seguirá funcionando como una de las principales fuentes de información del Registro Social de Hogares.

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También se aclaró que los subsidios no serán suspendidos automáticamente con la entrada del RUI. El nuevo registro únicamente clasifica a la población según sus ingresos, mientras que cada programa social definirá sus propios criterios para realizar la transición sin afectar de manera abrupta a los hogares vulnerables.

Otra inquietud frecuente era la necesidad de volver a realizar inmediatamente la encuesta del Sisbén. Frente a esto, Planeación Nacional explicó que no existe ninguna obligación inmediata. Las actualizaciones se harán progresivamente y serán las entidades territoriales las encargadas de informar cuándo un hogar deba realizar algún trámite.

¿Cómo funcionará el RUI?

El Registro Universal de Ingresos clasificará a las personas utilizando diferentes fuentes de información. Para quienes tienen empleo formal se tendrán en cuenta registros como aportes a seguridad social o declaraciones tributarias.

En el caso de trabajadores informales, el sistema combinará modelos estadísticos con variables socioeconómicas y, cuando no existan datos suficientes, se apoyará en la información obtenida mediante la encuesta del Sisbén realizada por las alcaldías.

Asimismo, quienes detecten errores o información desactualizada podrán acudir a la Ventanilla Social, disponible en las entidades territoriales, donde será posible consultar, actualizar o solicitar la corrección de sus datos.

El Gobierno también insistió en que el uso de información administrativa para el funcionamiento del RUI no vulnera la privacidad de los ciudadanos, ya que el acceso a esos datos se realiza únicamente para fines de focalización social y bajo las normas de protección de datos personales y hábeas data vigentes en Colombia. Con este nuevo cronograma, las autoridades buscan que la transición hacia el RUI se realice de manera gradual y sin poner en riesgo el acceso de los hogares vulnerables a los programas sociales del Estado.