Ministro Alejandro Gaviria despeja dudas en el tema salud en Colombia

la joven que tiene cáncer en la sangre y ganó una tutela para que el Fosyga le pague el tratamiento de su enfermedad en el exterior, también de su polémica declaración en la que afirmó que el uso de la marihuana es más seguro que consumir alcohol, entre otras cosas.

Caso Camila Abuabara

“Hay una jurisprudencia no muy copiosa de casos similares donde se estudió el tema de cuándo debe, con recursos públicos, prestarse tratamientos en el exterior. Tenemos dos o tres antecedentes en ese sentido”, señaló.

Sin embargo, Gaviria manifestó que el Gobierno interpuso un recurso para no pagar la cirugía de Camila Abuabara en Estados Unidos.

“Es un caso complicado donde uno como funcionario tiene doble responsabilidad, tenemos que ser sensibles ante una tragedia humana pero también tenemos que cuidar los recursos de la salud, creemos que la decisión del juez puede ir en contravía de la ley”, señaló.

“Aquí puede haber un mal uso de recursos públicos porque el trasplante de medula ósea que está incluido en el POS, se tiene que pagar con recursos directos de la UPC y no del Fosyga”, agregó.

“Fumar marihuana es más seguro que consumir alcohol”

Cuando fui joven fumé marihuana y no me arrepiento para nada: MinSalud: El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, reveló en entrevista con Blu Radio que cuando fue joven fumó marihuana y aseguró que “fue parte del crecer y no me arrepiento para nada”.

Por otro lado, Gaviria explicó que la polémica frase que dijo en el Congreso de que en muchos casos la marihuana hace más daño que el alcohol, fue tomada del profesor de la universidad de Harvard Mark Kleiman y leyó dos de sus frases:

“En muchos aspectos fumar marihuana es más seguro que consumir alcohol (...) Las preocupaciones sobre los efectos causales adversos asociados sobre la farmacología de la marihuana han sido exageradas en el pasado”, citó el ministro.

Además dijo que, al menos en Estados Unidos, las cifras demuestran que las drogas causan menos muertes que el tabaco y el alcohol.

“Tengo cifras en Estados Unidos. El tabaco mata 440 mil personas al año, el alcohol más de 100 mil personas y todas las drogas ilícitas combinadas matan al año 25 mil personas”, argumentó.

Finalmente explicó que hablar de la legalización de la marihuana “todavía es un debate complejo y hay muchas barreras culturales. Dar un debate tan sensible genera debate en la sociedad”.

Tema langosta

En 6 años debería aumentar gasto en salud en 1 punto del PIB: ministro Gaviria: Al preguntarle por las críticas al sistema de salud, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, explicó por qué aseguró en el Congreso Nacional de Asocajas que “la Corte Constitucional quiere que todos los colombianos coman langosta”.

“Todos los sistemas de salud del mundo tienen que tener límites razonables. La ley Estatutaria lo que planteaba era una suerte de contrato social para establecer esos límites razonables. Los establecía de dos maneras: señalando exclusiones y después planteó una serie de condiciones para las inclusiones, es decir incluir el último medicamento dentro del Plan Obligatorio de Salud”, expresó.

“Yo dije que tiene que haber una ética compartida de trabajar con los recursos que tenemos, Colombia paga 600 dólares al año por la salud y Estados Unidos 8 mil dólares. (…) En Colombia tiene que aumentar el gasto en salud. Dada la innovación tenemos que incorporar nuevas tecnologías, dada la necesidad de pagar mejor a trabajadores de salud, de tener mejores tarifas y de formalizar casi 200 mil trabajadores, si uno tiene en cuenta esas 5 variables, el gasto en salud debería aumentar en los próximos 5-6 años , algo así como 1 punto del PIB”, agregó.

Gustavo Morales

A Gustavo Morales lo sacaron de la SuperSalud sus enemigos: MinSalud: El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, dijo en entrevista con Blu Radio que la salida de Gustavo Morales de la Superintendencia de Salud fue por los enemigos que tiene, que presionaron para que se fuera.

“Gustavo por supuesto tenía enemigos y tenía enemigos de la clase política, había presiones de diversa índole”, reveló.

Sin embargo, reconoció la labor de Morales como superintendente y aseguró que fue un gran trabajador.

“Tomó decisiones muy duras que ya se han olvidado, como la liquidación de una EPS como Solsalud, la liquidación de la EPS Humana Vivir, esas decisiones valientes las tomo él”, comentó.

También dijo que quiere que el viceministro de Protección Social, Norman Julio Muñoz, sea el nuevo Superintendente de Salud, por lo que confió en que no llegue un político al cargo.