MinTrabajo y sus sindicatos acordaron reponer el tiempo que dure el paro

El Gobierno y los sindicatos del Ministerio de Trabajo llegaron a un acuerdo parcial en el que se pactó el pago de nómina del mes de mayo de todos los funcionarios de la entidad con la condición de que estos repongan el tiempo no laborado, que ya cumple un término de tres semanas.

Así se lo confirmó a BLU Radio la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo.

Llegamos a un acuerdo con los funcionarios del sindicato del Ministerio de Trabajo en el sentido de que teníamos que tomar la decisión de pagar nómina, no podíamos pagar nómina porque ellos no habían efectivamente laborado durante tres semanas, se firmó un pacto en el cual los funcionarios se comprometen a reponerle al Ministerio la totalidad de los tiempos no trabajados”, explicó la ministra Restrepo.

La funcionaria invitó a los sindicatos a avanzar en la negociación y lograr un acuerdo final.

Además, se planteó otra reunión para este martes 30 de mayo con el fin de encontrar una solución definitiva y reanudar las operaciones en el Ministerio.